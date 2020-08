Worms – Verstöße durch E-Scooter-Fahrer

Worms – Am Freitag, 31.07.2020, wird gegen 20:30 Uhr durch die Polizei ein

47-jähriger Wormser auf einem E-Scooter im Bereich der Mainzer Straße einer

Kontrolle unterzogen. Der E-Scooter hat keine Versicherungsplakette, zudem tippt

der Mann während der Fahrt auf seinem Handy.

Im Rahmen der Personalienfeststellung kann bei dem 47-Jährigen Atemalkoholgeruch

festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergibt 0,56 Promille. Aufgrund so

genannter „Auffallerscheinungen“ erfolgt zudem ein Test bzgl. eines

Betäubungsmittelkonsums. Dieser fällt positiv auf Amphetamin und THC.

Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde

sichergestellt. Aufgrund der Vielzahl der Verstöße erfolgte die Einleitung von

mehreren Ordnungswidrigkeiten und Strafanzeigen gegen den 47-Jährigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Worms – Verkehrsunfallflucht durch fallen gelassenes Fahrrad

Worms – Am Freitag, 31.07.2020, schiebt ein 34-Jähriger sein Fahrrad durch

die Fischergasse in Hamm. Laut Zeugenaussagen fiel dem Mann das Fahrrad dabei

auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. An diesem entstehen tiefe Kratzer im

Bereich des Kotflügels. Der 34-Jährige verlässt im Anschluss die

Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Durch Zeugen kann er angesprochen und auf den Schaden aufmerksam gemacht werden.

Erst nach Hinzuziehung der Polizei gibt der Mann seine Personalien preis. Gegen

ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein

Kavaliersdelikt ist. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem

Diebstahl oder einer Körperverletzung. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten

zudem auf den Kosten sitzen. Einen Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen,

reicht nicht.

Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn

Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht werden, notieren Sie sich das Kennzeichen

oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie bitte aber auf jeden

Fall unverzüglich die Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Worms.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.