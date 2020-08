Karlsruhe: KSC verpflichtet Innenverteidiger Robin Bormuth

Karlsruhe – Der Karlsruher SC ist kurz vor dem Start in die Sommervorbereitung auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden. Von Fortuna Düsseldorf wechselt Robin Bormuth in den Wildpark.

Der 24-jährige Innenverteidiger kommt bislang auf 43 Spiele in der 2. Bundesliga und 13 Einsätze in der Bundesliga, allesamt für Fortuna Düsseldorf. Dort war er seit der U19 am Ball, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag in diesem Sommer aber nicht.

Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer: „Mit Robin haben wir unsere Idealvorstellung für die Innenverteidigerposition gefunden. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für den KSC und unsere Vision entschieden hat.“

„Die offenen und ehrlichen Gespräche sowie die Wertschätzung, die mir dabei entgegengebracht wurde, fand ich enorm. Ich bin hungrig darauf zu spielen und will vorangehen“, erklärte Robin Bormuth nach der Vertragsunterschrift bis 2022 im Wildpark.

„Das Gesamtpaket von Robin passt perfekt und ist ein absoluter Glücksfall für uns. Trotz seines noch jungen Alters bringt er schon viel Erfahrung mit. Er soll bei uns auf dem Platz im defensiven Zentrum eine wichtige Rolle einnehmen und die Mannschaft von hinten heraus stabilisieren“, so Cheftrainer Christian Eichner über den 1,90-Mann.

Die Eckdaten des neuen Spielers:

Name: Robin Bormuth

Geburtstag: 19.09.1995

Geburtsort: Groß-Rohrheim

Nationalität: deutsch

Größe: 190 cm

Künftige Rückennummer beim KSC: wird noch festgelegt

Bisherige Vereine: Fortuna Düsseldorf, SV Darmstadt 98 (Nachwuchs)