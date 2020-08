Von Fahrbahn abgekommen – Alkohol im Spiel?

Wartenberg – Am Sonntag (02.08.) gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin den Wiesenweg in Richtung Bundesstraße. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam in dem dortigen Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb die 28-Jährige unverletzt. Da bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sachschaden entstand nicht.

Gegen Hausecke gefahren und geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Schlitz – Am Sonntag (02.08.), gegen 23:30 Uhr, befuhr ein Pkw die Seebergstraße von Schlitz kommend in Richtung Fulda. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hausecke des Anwesen Nr. 7 und beschädigte diese. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Unfallstelle stehen, welcher sich dann aber langsam von der Unfallstelle entfernte. Das Unfallfahrzeug müsste im hinteren rechten Fahrzeugbereich erheblich beschädigt. An der Hausecke entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss?

Bad Hersfeld – Am Sonntag (02.08.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Schenklengsfeld die Konrad-Zuse-Straße in Richtung Frankfurter Straße. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Unterbreizbach befuhr die Abfahrt von der Frankfurter Straße zur Konrad-Zuse-Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Bei dem Fahrer aus Unterbreizbach wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da er womöglich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Bad Hersfeld – Am Samstag (01.08.), gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Fahrer eines Daimler Chrysler aus Bad Hersfeld die Straße „Lappenlied“ aus Richtung Eisenbergstraße kommend in Richtung Innenstadt. Er beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mazda eines 62-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, konnte dank einer Zeugin später aber ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.400 Euro.

Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Hersfeld – Am Samstag (01.08.), gegen 18:10 Uhr, parkte eine 87-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz auf dem „tegut“ Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Beim Ausparken beschädigte sie das Fahrzeug eines 52-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld und entfernte sich unerlaubt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, so dass die Fahrerin später ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

In Wohnhaus eingebrochen

Freiensteinau – Zwischen dem 25.07. und 31.07. drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der „Alte Schulstraße“ ein. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Lauterbach – In der Nacht zu Freitag (31.07.) beschädigten Unbekannte einen grauen Nissan Qashqai, welcher im Bereich der Bahnhofstraße abgestellt war. Im Bereich des Hecks verursachten die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise eine Delle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizeil.hessen.de

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fulda – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Freitagabend (31.07.) und Samstagmorgen (01.08.) in der Alfred-Dregger-Allee. Ein 40-Jähriger aus Fulda parkte seinen schwarzen Smart Fortwo ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht in Höhe der Einmündung Margarethenstraße. Als er am Samstagmorgen, gegen 7:45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an seinem Auto fest. Vermutlich stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den geparkten Smart, sodass dieser aus der Parkbucht auf eine angrenzende Grünfläche geschoben und die hintere linke Seite beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 mitzuteilen.

Kennzeichen von Ford Transit gestohlen

Großenlüder – In der Konrad-Schrimpf-Straße entwendeten Unbekannnte in der Nacht zu Samstag (01.08.) von einem roten Ford Transit die beiden amtlichen Kennzeichen FD-YH 145.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Freitag (31.07.) hatten es unbekannte Täter auf ein Geschäftshaus in der Dudenstraße abgesehen. Sie schoben einen Rollladen hoch und versuchten, das dahinterliegende Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Des Weiteren versuchten die Täter vergeblich eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizeil.hessen.de

Rollator gestohlen

Nentershausen – Am Freitag (31.07.), gegen 12:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Rollator. Dieser war vor einem Wohnhaus im Schulweg abgestellt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beifahrerseite eines Pkws zerkratzt

Bad Hersfeld – In der Woche von Montag (27.07.) bis Samstag (01.08.) zerkratzten Unbekannte die komplette Beifahrerseite eines Renault Megane. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Gutenbergstraße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizeil.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Friedewald – In der Nacht zu Samstag (01.08.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – HEF-AC 34 – von einem Seat Alhambra. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Dorfplatz in Friedewald abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizeil.hessen.de

Versuchter Einbruch in ehemaligen Munitionsbunker

Bad Hersfeld – Im Zeitraum von Donnerstag (23.07.) bis Samstag (01.08.) versuchten Unbekannte in einen ehemaligen Munitionsbunker einzubrechen. Dieser befindet sich oberhalb des Sportplatzes in Kalkobes. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzubrechen, was jedoch misslang. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizeil.hessen.de

Verkehrsunfälle mit Personenschaden der Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Rollerfahrer am 01.08.20, 08.20 Uhr, in Fulda, Amand-Ney-Straße/Scharnhorststaße

Ein 78-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr die Scharnhorststraße und wollte auf die Amand-Ney-Straße einbiegen.

Hierbei übersah er einen 63-jährigen Rollerfahrer aus Fulda, der auf der Amand-Ney-Straße in Richtung Leipziger Straße fuhr.

Der Rollerfahrer erkannte den BMW und wollte diesem ausweichen. Hierbei stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer am 02.08.20, 20.45 Uhr, in Fulda, Andreasberg/Bardostraße

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuhof befuhr die Straße Andreasberg und wollte, nachdem sie an der dortigen Haltelinie bei Rotlicht angehalten hatte, nach rechts auf die Bardostraße in Richtung Innenstadt einbiegen. Dies war wegen dem dortigen „Grünen Pfeil“ auch erlaubt.

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda fuhr mit 2 Freunden auf dem dortigen Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte die Straße „Andreasberg“ (bei Grünlicht für Fußgänger) in Richtung Haimbacher Straße überqueren.

Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen den von rechts kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1100,- EUR.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall

Bebra-Blankenheim

Im Zeitraum vom 31.07.2020, 14.00 Uhr bis 01.08.2020, 05.00 Uhr wurde der in der Straße Zum Fuldablick am Straßenrand abgestellt PKW einer 23-jährigen Frau aus Blankenheim beschädigt. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw am linken vorderen Kotflügel und verursachte Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache.

Auto wurde beschädigt

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli wurde in der Lauterbacher Bahnhofstraße ein grauer Nissan Qaqshqai im Heckbereich durch Unbekannte mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR-1.000,-.

Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt Polizeistation Lauterbach unter der 06641/9710 entgegen.

Geparktes Auto touchiert

Am Donnerstagnachmittag streifte eine 64-jährige Wartenbergerin vermutlich beim Rangieren ein neben ihr geparktes Fahrzeug auf dem Euronics Parkplatz in Lauterbach. Dabei entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt EUR -250,-.

Unfallflucht auf Parkplatz der Vogelsbergklinik

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Vogelsbergklinik in Ilbeshausen beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange eines dort abgestellten schwarzen BMW X 1. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von EUR -500,-. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641/9710 entgegen.

Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Am Samstag, 01.08.2020, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein Unbekannter auf dem Rewe-Parkplatz in Lauterbach gegen einen dort geparkten schwarzen Mercedes eines 75-jährigen aus Angersbach. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand im Heckbereich Sachschaden in Höhe von EUR -500,-. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641/9710 entgegen.

Kurz eingenickt und von Fahrbahn abgekommen

Am späten Samstagnachmittag befuhr ein 36-jähriger aus einem Herbsteiner Ortsteil mit seinem VW Polo die B 275 aus Richtung Gedern kommend. Am Ortseingang Hartmannshain kam er vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen das Ortsschild, eine Holzwerbewand, einen Zaunpfahl, sowie einen Baum und kam dann auf der Fahrbahn zum Stillstand. Zwei im Fahrzeug befindliche Kinder erlitten einen Schock. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wildunfälle

Im Bereich der Polizeistation Lauterbach kam es am vergangenen Wochenende zu vier Wildunfällen. Dabei wurden drei Rehe getötet. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. EUR -4.600,-.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld

Am Samstag, den 01. August 2020 um 13.30 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer aus Bad Hersfeld hinter dem Pkw eines Neuensteiners die Straße „Eisfeld“ in Ri. der Straße „Badestube“. Der Neuensteiner hielt in Höhe der Hausnr. 2 seinen Pkw Renault plötzlich an, um in einer Parklücke einzuparken. Hierzu setzte er kurz zurück und übersah offenbar den nun hinter ihm wartenden Pkw BMW des Hersfelders. Es kam zum Zusammenstoß, der Neuensteiner setzte jedoch anschließend seinen Einparkvorgang fort und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle zu Fuß. Während der polizeilichen Aufnahme der Verkehrsunfallflucht durch die inzwischen vom geschädigten Hersfelder verständigten Funkstreife kehrte der Neuensteiner zu seinem Pkw zurück. Er gab an, von einem Zusammenstoß nichts mitbekommen zu haben. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 800,- Euro.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Samstag, dem 01.08.2020 kam es gg. 10:40 Uhr auf der K 4 zwischen Hofbieber-Traisbach und Mittelberg, am Abzweig Wiesen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fahrerin verletzt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw BMW eines 54-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Schmalkalden-Meinungen und einem Pkw Renault mit einer 82-jährigen Fahrerin aus der Gemeinde Hofbieber. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Kfz-Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme musste mit schwereren Verletzungen der 82-jährigen ausgegangen werden. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Fulda gebracht. Nach erfolgter Behandlung konnte sie aber im Laufe des Tages mit nur leichten Verletzungen nach Hause entlassen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders, Tel. 06681 96 12 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Friedewald – Am Samstagabend, gg. 19.40 Uhr, fuhr ein 45jähriger aus Friedewald mit seinem Kleinkraftrad (Roller) einen Wiesenweg entlang der B 62. In Höhe des Abzweigs Lautenhausen kam er zu Fall. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden an Kopf und Oberkörper. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mopedfahrer alkoholisiert unterwegs war, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte.

Verkehrsunfall auf der L 3378 Höhe Tierheim

Fulda

Am Freitag, 31.07.2020, um 18:04 Uhr ereignete sich auf der L 3378 von Michelsrombach kommend in Fahrtrichtung Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 23 – jähriger Hyundai-Fahrer aus Petersberg kam in einer Rechtskurve ins Schleudern, übersteuerte dann das Fahrzeug, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde die 21-jährige Beifahrerin aus Petersberg leicht verletzt. Eine medizinische Sofortbehandlung war jedoch nicht notwendig. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 15050,00EUR.

Unfall auf der B 254 mit einer leichtverletzten Person

Fulda

Am Freitag, 31.07.2020, um 11:31 Uhr befuhr ein 64-jähriger Toyota-Fahrer aus Künzell die Lauterbacher Straße von Großenlüder kommend in Richtung B 254 Anschluss West. Ein 49-jähriger Kradfahrer aus Großenlüder befuhr die B 254 von Müs kommend in Richtung Großenlüder Anschluss West. An dieser Anschlussstelle wollte nun der Toyota-Fahrer nach links auf die B 254 einbiegen und übersah den Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Toyota-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Fulda transportiert. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000,00 EUR, am Krad in Höhe von 1500,00 EUR.

Quad-Fahrer fährt in Altenrain vor Hauswand

Altenrain

Ein 21-jähriger Quad-Fahrer aus der Gemeinde Hofbieber befuhr am Samstag, 01.08.2020, um 22.13 Uhr die Kreisstraße von Langenbieber nach Finkenhain. In Altenrain kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Flutgraben, wurde anschließend von seinem Fahrzeug katapultiert und gegen eine Hauswand geschleudert. Der Quad-Fahrer wurde leicht verletzt und konnte nach medizinischer Versorgung im Klinikum Fulda nach Hause entlassen werden. Am Quad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000,00 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Bebra

Ein 27-jähriger Mann aus Bebra hatte seinen PKW am 01.08.2020, zw. 10:00 u. 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Sparda Bank in Bebra abgestellt. Während dieser Zeit wurde das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 500,-EUR Hinweise bitte an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Hessen.

Körperverletzung:

Rotenburg a.d.Fulda – Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es nach einem Streit zwischen zwei Männern aus Rotenburg a.d.Fulda, 29 und 52 Jahre alt. Beide Personen schlugen aufeinander ein und erlitten leichte Verletzungen, ein Ermittlungsverfahren gegen beide Personen wurde eingeleitet.

Ronshausen – Am Sonntag, 02.08.2020, gg. 05:58 Uhr, schlug ein 41-jähriger Mann aus Ronshausen seiner Ehefrau, 34-Jahre alt, mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Anschließend hat der Ehemann die gemeinsame Wohnung verlassen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Auffahrunfall

Fulda

Am heutigen Sonntag ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 27 Höhe Fulda-Nord. Eine ortsunkundige 33-jährige Frau aus Lage (Landkreis Lippe) befuhr mit ihrem Ford S-Max die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Fulda. Kurz vor der Ampel in Höhe dem Autobahnanschluss Fulda Nord, als sie dort im rechten von zwei Fahrstreifen fuhr, erkannte sie wohl, dass sie an der Ampel nach links abbiegen muss, um auf die A 7 in Richtung Kassel auffahren zu können. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten wechselte sie von der rechten in die linke Spur und setzte sich unmittelbar vor den Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Haunetal. Obwohl die Ampel für Geradeausverkehr noch Grünlicht hatte, bremste die Frau in der linken Geradeausspur bis zum Stillstand ab, da die Linksabbiegerampel noch Rot war. Der nachfolgende Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr, obwohl er noch versuchte, nach rechts auszuweichen, auf den Ford auf. Die Frau hatte wohl übersehen, dass es für Linksabbieger eine eigene Spur gibt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000,-EUR geschätzt.