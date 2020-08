Schwelbrand von Grünabfällen

Entsorgungsunternehmen, An den drei Hasen in Oberursel

Montag, 03.08.2020, 02:30 Uhr

Vermutlich durch Selbstentzündung kam es zu einem Schwelbrand von etwa 150 bis 200 Kubikmetern Grünabfällen. Durch die noch andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr Oberursel musste die Homburger Landstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Da die Löscharbeiten bis auf Weiteres noch andauern, ist weiterhin mit Rauchentwicklungen im Bereich zu rechnen. Es besteht keine gesundheitliche Gefahr für Anwohner.

Bisher liegen keine Erkenntnisse über entstandenen Sachschaden vor.

Meldungen vom Wochenende

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61348 Bad Homburg/Thomasstraße Unfallzeit: Samstag, 1.08.2020, 17:51 Uhr Ein Mann fuhr mit seinem 3er BMW von der Straße „Am Hohlebrunnen“ kommend auf dem Hessenring in Richtung Thomasstraße. Vor der Kreuzung Hessenring/Thomasstraße hielt er verkehrsbedingt auf dem mittleren Fahrstreifen. Von dem rechtsseitig gelegenen Tankstellengelände fuhr ein PKW auf die linke Fahrspur. Dabei stieß er gegen den haltenden PKW und beschädigte diesen leicht. In der Folge bog er ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 100 EUR

Straftaten

Betrug

Tatort: 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Freitag, 31.07.2020, 09:30 Uhr

Unter dem Vorwand Microsoft Mitarbeiter zu sein, wurden die Kreditkartendaten eines 63-Jährigen erlangt, indem in einem telefonischen Gespräch erklärt wurde, dass der GS ein neues Anti Viren Programm benötige und dies mit seinen Kreditkartendaten zahlen müsse. Ob bereits ein finanzieller Schaden eingetreten war, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Diebstahl von Fahrrad

Tatort: 61350 Bad Homburg, Parkplatz „Buschwiesen“ Tatzeit: Samstag, 1.08.2020, 00:50 Uhr Ein 18-jähriger junger Mann aus Frankfurt, hatte sein hochwertiges, schwarzes Mountainbike der Marke CUBE neben einer Bank, ungesichert abgestellt. Er selbst saß auf der Bank und bemerkte nicht, dass das Rad entwendet wurde. Höhe Diebesgut 4.500 EUR

Körperverletzung

Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße 123 (Rathausplatz) Tatzeit: Sonntag, 2.08.2020, 00:07 Uhr

Der 23-jährige Beschuldigte aus Oberursel und der 18-jährige Geschädigte aus Bad Homburg kennen sich seit einigen Jahren. Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu Streitigkeiten kam, trafen beide am Tattag aufeinander. Der Beschuldigte beleidigte den Geschädigten mit den Worten. Anschließend schlug der Beschuldigte den Geschädigten mit der flachen Hand (Backpfeife) und dann mit der Faust auf das linke Auge. Der Geschädigte wurde leichtverletzt, musste nicht in die Klinik. Zeugen zur Tat konnten benannt werden.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Ereignisse

Strafanzeigen

Bes. schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

61440 Oberursel, Hohemarkstraße Freitag, 31.07.2020, 09:00 Uhr bis Freitag, 31.07.2020, 15:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten ein ordnungsgemäß mit Faltschloss gesichertes schwarzes Damenrad der Marke Stevens.

Höhe Diebesgut: 600,00 EUR

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle