22-Jährigen ins Schaufenster gestoßen, Limburg, Bahnhofstraße, 01.08.2020, gg. 08.45 Uhr

(ho)Ein 22-jähriger Mann aus Limburg ist am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen erheblich verletzt worden. Der Mann war zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er drei Personen begegnete, die ihn zunächst ansprachen. Es entwickelte sich ein Streit der damit endete, dass er von den Personen gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes gestoßen wurde, die daraufhin zu Bruch ging. Zeugen halfen dem Geschädigten schließlich aus seiner misslichen Lage und verständigten den Rettungsdienst. Durch die Glasscherben erlitt der Mann Schnittverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Täter flüchteten vom Tatort und konnten kaum beschrieben werden. Einer der Männer trug eine gelbe Steppjacke und ein anderer mit sehr dünnen Beinen eine schwarze, enge Hose und eine Lederjacke. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Limburger Polizei Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

37-Jähriger mit Drogen unterwegs, Weilburg, Limburger Straße, 03.08.2020, gg.03.00 Uhr

(ho)Bei einer Verkehrskontrolle ist in der vergangenen Nacht ein 37-jähriger Mann mit seinem Motorroller aufgefallen, bei dem im Laufe der polizeilichen Maßnahmen Drogen gefunden wurden. Der Mann wurde gegen 03.00 Uhr von einer Streife der Weilburger Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, welches sichergestellt wurde. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Mann auch mit seinem Roller unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren ist. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen des Drogenbesitzes und der im Raum stehenden Drogenfahrt strafrechtlich verantworten.

20-Jähriger leistet Widerstand, Limburg, Schiede, 31.07.2020, gg. 11.00 Uhr

(ho)Ein 20-jähriger Dornburger hat sich am Freitagvormittag heftig gegen polizeiliche Maßnahmen nach einer Verkehrskontrolle gewehrt. Der Mann wurde gegen 11.00 Uhr mit seinem Motorroller von einer Streifenwagenbesatzung der Limburger Polizei im Bereich der Schiede kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-Jährige ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherung mit dem Fahrzeug unterwegs war. Bei der Personalienfeststellung gab er zunächst falsche Personalien an, was eine Mitnahme zur Dienststelle zwecks weiterer Überprüfungen zur Folge hatte. Gegen diese Maßnahme setzte sich der Beschuldigte heftig zur Wehr, was eine weitere Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte nach sich zog.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Unfallort: 65549 Limburg, Dr.-Wolff-Straße 4 Unfallzeit: Freitag, 31.07.2020, gg. 16:29 Unfallhergang: Ein 57.-jähr. Fahrer eines grauen Mercedes und ein 39.-jähr. Fahrer eines grauen Opel Kombi befuhren beide in Limburg die Dr.-Wolff-Straße aus Richtung Grabenstraße her kommend. Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten beide PKW unmittelbar vor der Einmündung der Dr.-Wolff-Straße in die Schiede so dicht aneinander, dass es zu einer Streifkollision kam. Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Allerdings entstand an beiden PKW nicht unerheblicher Sachschaden an Karosserie und Lack, welcher auf rund 30.000 EUR beziffert wird. Sofern es Zeugen gibt, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden diese gebeten sich mit der Polizei Limburg, zu Tel.: 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall mit Sachschaden durch mutmaßlichen Rotlichtverstoß Unfallort: 65549 Limburg, Einmündungsbereich „Schlenkert“ in die Holzheimer Straße Unfallzeit: Freitag, 31.07.2020, gg. 11:55 h Eine 69.-jährige Golffahrerin befuhr in Limburg die Straße „Im Schlenkert“ von der Frankfurter Straße her kommend und beabsichtigte nach links in die Holzheimer Straße abzubiegen. Ein 70.-jähriger Mann nutze mit seinem Mercedes die Holzheimer Straße aus Richtung Industriestraße her kommend in Fahrtrichtung nach Eschhofen. Beide Fahrzeugführer fuhren in den Einmündungsbereich von Schlenkert/Holzheimer Straße ein. Sowohl die Golffahrerin als auch der Mercedeschauffeur gaben an, dass die Ampel für die jeweilige Fahrtrichtung individuell „grün“ angezeigt habe. Es kam zur Frontalkollision beider beteiligter PKW. Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 12000 EUR beziffert. Sofern es Zeugen gibt, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden diese gebeten sich mit der Polizei Limburg, zu Tel.: 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: 35794 Mengerskirchen, Hauptstraße/Neunkirchener Straße Unfallzeit: Freitag, 31.07.2020, 12:40 Uhr Unfallhergang: Ein 33jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Mengerskirchen aus Richtung der Straße Zum Kuchenstein kommend in Richtung Dammstraße. In Höhe der Neunkirchener Straße überholte er eine 53jährige Pkw-Fahrerin, die dabei nach links in die Neunkirchener Straße abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, die Fahrerin des abbiegen Pkw wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Schadenshöhe: 20.000 EUR

Pkw-Aufbruch Tatort: Weilburg-Kubach, Straße „Bei der lieben Frau“ Tatzeit: 30.07.2020/31.07.2020 Sachverhalt: In der Zeit von Donnerstag, 30.07.2020, 21:30 Uhr bis Freitag, 31.07.2020, 08:45 Uhr wurde bei einem Pkw VW, blau die Scheibe der Fahrertür mittels Hebelwerkzeug aufgehebelt und dadurch zum Bersten gebracht. Wertgegenstände wurden aus dem Pkw entwendet. Zeugenhinweise zur Tat werden an die Kriminalpolizei in Limburg unter Tel. 06431-91400 erbeten.

Verkehrsunfallflucht in Weinbach-Freienfels:

Rotes Krad/Moped gesucht Unfallort: Weinbach-Freienfels, Finkenweg 18 Unfallzeit: Samstag, 01.08.2020, 01:35 Uhr Unfallhergang: Ein motorisiertes Zweirad befuhr den Finkenweg bergab in Richtung der Landesstraße. In einer starken Rechtskurve steuerte der Zweiradfahrer zu weit nach links und stieß gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dieser wurde dadurch stark im linken Frontbereich beschädigt. Der Zweiradfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich dabei um ein Moped oder Mofa mit Zweitaktmotor gehandelt haben. Rote Farbe von dem Moped wurden an der Unfallstelle aufgefunden. Schadenshöhe: 4.000 EUR Zeugenhinweise an die Polizeistation Weilburg unter Tel. 06471-93860 erbeten.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Am Hausstein, Parkbad Tatzeit: Samstag, 01.08.2020 – Sonntag, 02.08.2020 07:00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Weise aus das Gelände des Schwimmbads ein. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden diverse Scheiben beschädigt. Darüber hinaus wurde versucht, mittels eines Werkzeugs, einen Tresor zu öffnen. Zudem wurde der auf dem Gelände des Parkbads stehende Kiosk angegangen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ist die Höhe des Stehlguts nicht bekannt.

Unfall mit Verletzten, Fahrt unter Alkoholeinfluss Tatort: 65618 Selters / Taunus, K513 zwischen Niederselters und Oberselters Tatzeit: Sonntag, 02.08.2020, 02:54 Uhr Sachverhalt: Die 17 jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads befuhr die Strecke zwischen Niederselters und Oberselters. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve gerät sie auf den Grünstreifen und kam dadurch zu Fall. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall verletzt und in das Krankenhaus verbracht. Da sie zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Fahrt unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis Tatort: 65599 Dornburg, St-Georg-Straße Tatzeit: Samstag, 01.08.2020, 16:30 Uhr Sachverhalt: Ein 34 jähriger PKW- Fahrer wurde durch Anwohner angesprochen, weil zu vermuten war, dass er beim Parken gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen war. Im Rahmen des Gesprächs wurde festgestellt, dass er vermeintlich unter Alkoholeinfluss steht. Durch die Streife wurde dieser Eindruck bestätigt. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65589 Hadamar, Dreimannsgasse Tatzeit: Sa. 01.08.2020, 10:00 Uhr bis Sa. 01.08.2020, 11:00 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Dreimannsgasse in Hadamar. Hierbei touchierte der Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes R-Klasse in grau. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000EUR. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.