Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Wer fuhr gegen den schwarzen Ford? – Zeugen bitte melden! – Obertshausen

(aa) Auf einem Parkplatz gegenüber einer Seniorenwohnstätte in der Vogelsbergstraße wurde am Freitagvormittag ein Ford angefahren. Zwischen 10.40 und 12 Uhr hinterließ ein Unbekannter Kratzer am hinteren linken Radkasten des schwarzen Focus. Der Verursacher scherte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 800 Euro und machte sich davon. Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation Heusenstamm zu melden: 06104 6908-0.

Wer sah den Streit zwischen Traktor- und Autofahrer? – Rodgau/Dudenhofen

(aa) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag auf dem Herbert-Klee-Weg ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr gerieten der Fahrer eines Traktors und der Fahrer eines schwarzen Toyotas in eine handfeste Auseinandersetzung. Ein 53-Jähriger erlitt eine leichte Abschürfung am Bein. Den Streit könnten mehrere Radfahrer, die in einer Gruppe auf dem Feldweg unterwegs waren, gesehen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Eigentümer gesucht: Zeuge hielt Fahrrad fest – Dieb flüchtete – Langen

(aa) Wem gehört das Fahrrad? Die Beamten der regionalen Ermittlungsgruppe West in Dreieich suchen den Eigentümer des sichergestellten Damenrades der Marke McKenzie. Ein Zeuge hatte am Dienstag letzter Woche (28. Juli), gegen 15.30 Uhr, in der Bahnstraße den Fahrraddiebstahl beobachtet und konnte das Rad festhalten, woraufhin der Dieb flüchtete. Der Eigentümer wird nun gebeten, sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Autofahrer verliert offenbar unter Alkoholeinfluss die Kontrolle – Hainburg/Hainstadt

(as) Ein 50-jähriger Hainburger befuhr die Hauptstraße in Richtung Klein-Auheim. In Höhe der Hausnummer 119 querte der Mann die Gegenfahrbahn und kollidierte mit seinem roten Peugeot 308 mit dem grauen Seat Ibiza eines 24-Jährigen. Der Seat wurde durch die Wucht des Aufpralles über beide Fahrbahnen der Hauptstraße geschoben und stieß dort gegen die Hauswand der Häuser mit der Haunummern 92 und 94. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 0,35 Promille. Auf den Hainburger kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol zu. Es entstand ein Sachschaden von circa 13.000 Euro. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

Vermisster wurde tot aufgefunden – Hanau

(aa) Der seit dem ersten Weihnachtsfeiertag 2019 vermisste 63-Jährige aus Hanau wurde am 13. Juli tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Radler prallte gegen Auto und verließ die Unfallstelle – Hanau

(aa) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls von Freitagmorgen in der Dresdener Straße/Rilkeweg, bei dem gegen 9.30 Uhr ein jugendlich aussehender Fahrradfahrer mit einem roten Hyundai zusammengestoßen war. Nach ersten Erkenntnissen war der 16 bis 18 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Radler aus dem Rilkeweg von dem Fußweg der dortigen Grünanlage auf die Dresdener Straße gefahren und gegen die Fahrerseite des i10 geprallt. Die 42-jährige Autofahrerin war in Richtung Karlsbader Straße unterwegs. Der Radler, der ein weißes T-Shirt und eine dunkle kurze Hose trug, stürzte zu Boden. Er stand wieder auf, entschuldigte sich und fuhr davon. An dem Hyundai entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der junge Mann sowie Zeugen werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Wer fuhr gegen die Ampel und flüchtete? – Hanau

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen ereignete, Zeugen. Gegen 5.10 Uhr hatte ein blauer 5er BMW die Lamboystraße stadtauswärts befahren und kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, prallte dann gegen eine Ampel und kam am rechten Fahrstreifen zum Stehen. Durch den dadurch entstandenen lauten Knall wurden zwei Anwohner aufgeweckt. Das Auto war mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer stieg aus und montierte die Kennzeichen ab. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Fahrer war mit einem weißen T-Shirt und sein Beifahrer mit einem grauen Pullover bekleidet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Es sind noch Plätze frei!

(tl) Bei der Berufswahl sind viele auf der Suche nach einem vielfältigen, abwechslungsreichen und derzeit auch sicherem Arbeitsplatz – und spannend sollte dieser natürlich auch noch sein. All das findet man bei der Polizei Hessen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, hat am Samstag, 15. August 2020, die Gelegenheit dazu. Denn an diesem Tag bietet das Polizeipräsidium Südosthessen für potentielle Bewerberinnen und Bewerber von 10 bis 15 Uhr in Hanau die 2. Auflage der Berufsinformationsveranstaltung „Polizei4you – Ein Tag nur für Dich!“ an. Die Veranstaltung richtet sich an all diejenigen, die sich für ein Studium und eine spätere Tätigkeit bei der hessischen Polizei interessieren.

Die Teilnehmer erhalten dabei viele Einblicke in unterschiedliche Berufsbereiche, unter anderem zeigen Streifenpolizisten ihre Ausrüstung und veranschaulichen wie man Dokumente auf Fälschungsmerkmale hin überprüft. Ferner demonstriert die Kriminalpolizei Spurensicherungstechniken und auch der Verkehrsdienst zeigt beispielsweise, wie man Geschwindigkeitsmesskontrollen mit dem Lasergerät durchführt. Außerdem können die Teilnehmer ein Durchsuchungsszenario durchspielen und erfahren, wie es sich anfühlt mit einer (Übungs-)Waffe umzugehen.

Anmelden können sich all diejenigen, die die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen bereits erfüllen bzw. zeitnah anstreben. In letzterem Fall sollte man insbesondere bereits die gymnasiale Oberstufe besuchen. Momentan sind noch Plätze verfügbar.

Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuellen Situation unter entsprechenden Sicherheits- und Hygienevorkehrungen statt. Weitere Informationen zur Anmeldung findet man auf unserer Homepage unter https://k.polizei.hessen.de/954075490

Meldungen vom Wochenende

Binnenschiff fährt mit Zement beladen „im spitzen Winkel“ ins rechte Mainufer. Der Schiffsführer stand unter Alkoholeinfluss.

Hanau / Groß-Auheim – Die Wasserschutzpolizei Frankfurt wurde von einem

Zeugen über ein außergewöhnliches Schiffsmanöver informiert. Dabei soll das mit

1300t Zement beladene Gütermotorschiff in Höhe Großauheim (Main-Km 60), ca. 600m

oberhalb der Eienbahn-/Straßenbrücke Auheim, auf der Talfahrt im „spitzen Winkel

in das rhechtsmainische Ufer gefahren“ sein. Nach kurzem Verweilen setzte das

Güterschiff seine Talfahrt fort. In Zusammenarbeit mit der Polizeistation

Mühlheim konnte ein deutlicher Alkoholwert bei dem Schiffsführer festgestellt

und die Weiterfahrt verboten werden. Nach Polizeiangaben beabsichtigte der

Schiffsführer anschließend noch sein Auto an Land zu verbringen, um damit mobil

zu bleiben. Somit darf er sich im Laufe des morgigen Tages seinen Autoschlüssel

auf der Polizeiwache, nach erneutem Aloholtest, abholen.

Glücklicherweise wurde bei dieser Trunkenheitsfahrt auf dem Main niemand

verletzt. Die Schadensermittlung am Ufer und am augenscheinlich funktionsfähigen

Schiff dauern derzeit an. Sobald eine einsatzbereite Schiffsbesatzung und ein

technisch einwandfreies Schiff nachgewiesen wird, kann das Weiterfahrverbot

aufgehoben werden.