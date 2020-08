Kaiserslautern: FCK-Sommerfahrplan zur Saison 2020/21

Kaiserslautern – Hinter den Roten Teufeln liegt eine turbulente Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Terminkalender der Spielzeit 2019/20 ordentlich durcheinandergewirbelt. Das führt dazu, dass der FCK im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison auch noch die verbleibenden Spiele des Verbandspokals absolvieren muss, um sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 zu qualifizieren.

Nach einer kurzen Sommerpause von vier Wochen versammelt FCK-Cheftrainer Boris Schommers seine Spieler am Mittwoch, 5. August 2020, wieder auf dem Betzenberg. Die Trainingseinheiten der Roten Teufel finden aufgrund der Einschränkungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiterhin ohne Zuschauer statt. Der FCK wird in seinen Vereinsmedien aber ausführlich von den Trainingseinheiten berichten.

Rund eine Woche nach dem Trainingsauftakt wartet dann bereits das erste Pflichtprogramm auf die Betze-Buben: Am Samstag, 15. August 2020, ermitteln die Roten Teufel im Halbfinale gegen den SV Morlautern den Teilnehmer für das Finale des Verbandspokals. Bei erfolgreicher sportlicher Qualifikation müsste der FCK eine Woche später, am 22. August 2020, im Finale gegen den SV Alemannia Waldalgesheim ran. Einen Tag vor dem Verbandspokal-Finale bestreitet die Schommers-Elf noch ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Bayern Alzenau.

Ihr Trainingslager bestreiten die Roten Teufel im Zeitraum vom 24. August 2020 bis

01. September 2020 erneut im südpfälzischen Herxheim-Hayna. Im Rahmen des Trainingslagers empfängt der FCK den Regionalligisten des FC 08 Homburg am Freitag, 28. August 2020, zum Testspiel auf der Sportanlage in Herxheim. Am letzten Tag des Trainingslagers machen die Betze-Buben noch einen Abstecher nach Wiesbaden, wo am Dienstag, 01. September 2020, ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten des SV Wehen Wiesbaden auf dem Plan steht.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager absolvieren die Roten Teufel am

Freitag, 4. September 2020, die Generalprobe vor dem Auftakt beim französischen Erstligisten FC Metz.

Die Termine in der Übersicht:

Trainingsauftakt:

Mittwoch, 5. August 2020

Fritz-Walter-Stadion

Verbandspokal 2019/20:

Halbfinale

Samstag, 15. August 2020, 19.00 Uhr

SV Morlautern – 1. FC Kaiserslautern

Finale (im Falle eines Sieges gegen den SV Morlautern)

Samstag, 22. August 2020

SV Alemannia Waldalgesheim – 1. FC Kaiserslautern

Testspiele:

Freitag, 21. August 2020, 19.00 Uhr

1. FC Kaiserslautern – FC Bayern Alzenau

Platz 4, Fritz-Walter-Stadion

Freitag, 28. August 2020, 15.00 Uhr

1. FC Kaiserslautern – FC 08 Homburg

Herxheim

Dienstag, 01. September 2020, 14.00 Uhr

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Kaiserslautern

BRITA-Arena, Wiesbaden

Freitag, 04. September 2020, 15.00 Uhr

FC Metz – 1. FC Kaiserslautern

Metz

Trainingslager:

24. August 2020 – 01. September 2020 in Herxheim