Spirit of Berlin – Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?

Am Samstag schaute die Welt zu uns. Ob Twitter, Facebook oder Telegram, überall signalisierten Menschen aus aller Welt ihre Solidarität. Als die New York Times sich der Lügenfront anschloss und völlig absurden Blödsinn in Twitter postete, keilte Richard Grenell, ehemaliger Botschafter in der BRD zurück.

The NYT is totally biased and has lost its way.

Their agenda is the priority. Everything they do is advocacy. Everything. https://t.co/zU9WzlRrB0

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 2, 2020