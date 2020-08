Sachbeschädigung und Widerstand

Bad Bergzabern (ots) – Am 01.08.2020 gegen 02:00 Uhr wurden randalierende Personen im Bereich der Sparkasse gemeldet, welche auch schon Gegenstände beschädigt hätten. Vor Ort sollte ein 19-Jährger aus Bad Bergzabern einer Personenkontrolle unterzogen werden, welcher sich dieser zunächst durch Flucht entzog. Er konnte unweit gestellt werden, wobei er die Beamten umgehend beleidigte.

Da er die Polizisten auch angreifen wollte, musste nach Androhung Pfefferspray gegen den Widersacher eingesetzt werden. Der Mann hatte laut Zeugenaussagen einen Mülleimer auf dem Sparkassenparkplatz aus dessen Befestigung gerissen, dies konnte vor Ort auch festgestellt werden. Den jungen Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss im Wingert

Edenkoben (ots) – Am frühen Morgen des 01.08.2020 wurde die Polizeiinspektion Edenkoben durch aufmerksame Anwohner über einen Verkehrsunfall in der St.-Martiner-Straße in Edenkoben in Kenntnis gesetzt. Vor Ort waren frische Unfallspuren in einem Wingert festzustellen, der Verursacher hatte sich von der Örtlichkeit bereits entfernt. Mithilfe der Beschreibung von Unfallzeugen und einem aufgefundenen Kennzeichen konnte letztlich die Anschrift des mutmaßlichen Unfallverursachers ausfindig gemacht werden, die Spuren an dem dort festgestellten Fahrzeug erhärteten den Verdacht einer Unfallbeteiligung.

Letztlich wurde auch der verantwortliche Fahrzeugführer stark alkoholisiert in seinen Wohnräumen angetroffen und zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der verständigte Arzt entnahm eine Blutprobe, der Führerschein wurde zur Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung über den vorläufigen Fahrerlaubnisentzug einbehalten.

Verkehrsunfallflucht im Weinberg

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Auf einem betonierten Feldweg in Verlängerung der Straße Am Geisberg in Pleisweiler kam es am Freitagabend gegen 23:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut einem Zeugen hätte ein dunkler SUV den Feldweg mit hohe Geschwindigkeit befahren, kurz darauf habe es geknallt. Vor Ort konnte ein beschädigter Wingertspfosten festgestellt werden. Dieser wurde vermutlich durch den unbekannten Fahrer mit dem Fahrzeug angefahren, als dieser in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach wäre der Pkw einfach weitergefahren.

Zeugen, die in Pleisweiler-Oberhofen oder Umgebung Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Motorradkontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Am Samstagnachmittag 01.08.2020 kontrollierte die Polizei den motorisierten Zweiradverkehr im Wellbachtal / Bundesstraße 48. Vor Ort erhielten die eingesetzten Beamten Unterstützung durch eine Mitarbeiterin des TÜV Rheinlands. Trotz wechselnder Wetterbedingungen konnten zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr insgesamt 15 Motorradfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Neben der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit nahmen die Beamten insbesondere den technischen Zustand der Maschinen ins Visier.

Hierbei musste bei fünf Motorrädern das Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund manipulierter und bedeutend zu lauter Auspuffanlagen festgestellt werden. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Da es sich um Fahrzeugführer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte, wurden Sicherheitsleistungen erhoben. Diese dienen der Sicherung des Bußgeldverfahrens bei ausländischen Fahrzeugführern.

Weiterhin wurden vier Fahrer beanzeigt, da sie trotz bestehenden Überholverbotes im Wellbachtal PKW überholt hatten. Aufgrund technischer Mängel wie zu kleinen Spiegeln, fehlender Reflektoren und falscher Bereifung wurden zudem, neben der entsprechenden Sanktionierung, Mängelberichte ausgestellt. Mit diesen Kontrollaufforderungen müssen die Fahrzeugführer ihre Maschinen nach Behebung der Mängel bei der Polizei bzw. einer technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr vorführen und sich die ordnungsgemäße Behebung bestätigen lassen.

Mitarbeiter eines Drive-in Baumarktes angefahren

Bornheim (ots) – Erst verspätet meldete ein Mitarbeiter eines Drive-In Baumarktes in Bornheim einen Verkehrsunfall bei der Polizei, bei dem er selbst verletzt wurde. Aus ungeklärter Ursache wurde der Mitarbeiter des Baumarktes am Mittwoch, 22.07.2020, gegen 17.54 Uhr, von einem grauen oder silberfarbenen PKW der Marke Toyota Auris erfasst, stürzte auf die Motorhaube und fiel zu Boden.

Da er zunächst keine Schmerzen verspürte unterließ der Angefahrene weitere Maßnahmen und es wurden auch keinerlei Daten mit dem ca. 70-80 Jahre alten Unfallverursacher ausgetauscht. Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder Unfallzeugen sich zu melden.

Wohnungseinbruch

Klingenmünster (ots) – In der Straße “Im Kahngarten” gelangten in der Zeit von 29.07.2020 18:00 Uhr bis 31.07.2020, 17:30 Uhr, bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und richteten an dem Fenster einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen, die in der Straße “Im Kahngarten” oder Umgebung Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Überwachung des Durchfahrtsverbots

Altdorf (ots) – Am Vormittag des 31.07.2020 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben das Durchfahrtsverbot auf einem Verbindungsweg zwischen Altdorf und Böbingen. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die keine Berechtigung zur Durchfahrt vorweisen konnten, wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Betrunken mit dem Rad unterwegs

Kapsweyer (ots) – In der Bahnhofstraße wurde am 31.07.2020 gegen 23:00 Uhr, ein 38-jähriger Landauer mit seinem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Da der ermittelte Wert vor Ort über 2 Promille lag, erwartet den Radler nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.