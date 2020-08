Landau: Die Polizei-News

Geldwechseltrick vor Einkaufsmärkten

Landau (ots) – Am Freitagmorgen 31.07.2020 kam es auf zwei Parkplätzen vor Einkaufsmärkten im Stadtgebiet zu zwei versuchten und einem vollendeten Trickdiebstahl. Der unbekannte Täter sprach Personen auf dem Parkplatz an und bat diese ihm Geld zu wechseln. In einem Fall konnte der Täter 250 Euro aus der Geldbörse eines Geschädigten entwenden. Diesem fiel der Diebstahl erst im Nachgang auf.

Täterbeschreibung:

In allen drei Fällen wurde der Täter als 30-35 Jahre alt, 170cm groß mit kräftiger Statur und kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Er sprach die Geschädigten auf Deutsch mit ausländischem Akzent an.

Bei dem sogenannten Geldwechsel-Trick bitten Fremde ihre Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Zeigen sie bei entsprechenden Anfragen immer ein gesundes Misstrauen und bedenken sie, dass die Täter oftmals sehr geschickt handeln.

Alkoholisierte Fahrzeugführer kontrolliert

Landau (ots) – Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag konnten im Stadtgebiet Landau zwei junge Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Südliche Weinstraße festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen. Im Bereich Philosophengarten konnte bei dem Führer eines Kleinkraftrades eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille und bei dem Führer eines Leichtkraftrades eine Atemalkoholkonzentration von 0,29 Promille festgestellt werden.

Da sich beide Fahrzeugführer noch in der Probezeit befinden, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Beiden wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Fahrradfahrer mit Betäubungsmitteln erwischt

Landau (ots) – Am frühen Samstagmorgen um 01:30 Uhr konnte durch eine Polizeistreife in der Weißenburger Straße ein schlangenlinienfahrender Fahrradfahrer festgestellt werden. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Landauers war zwar keine Alkoholbeeinflussung wahrzunehmen, aber dafür deutliche Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt.

Bei der Durchführung eines Drogenschnelltests verlor der Beschuldigte zudem zwei Tütchen mit Amphetamin. Neben der Entnahme einer Blutprobe und der Untersagung der Weiterfahrt, werden gegen den Beschuldigten zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

PKW aufgebrochen und Lenkräder entwendet

Landau (ots) – In der Nacht des 02.08.2020 wurden gegen 03:00 Uhr mehrere Kraftfahrzeuge im nördlichen Bereich Landaus aufgebrochen. Die Täter entwendeten zielgerichtet die Lenkräder der Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 8.000 Euro.

Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Offenbach (ots) – In der Straße am Böhlweg in Offenbach wurde am Freitag um 23:54 Uhr der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 18-jährige keine gültige Versicherung für den E-Scooter hatte. Gegen den Führer des E-Scooters wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.