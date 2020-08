Brand am Woogbach

Speyer (ots) – 01.08.2020, 17.00 Uhr – Direkt beim Bachufer des Woogbachs Höhe Mausbergweg wurde durch bislang unbekannte Täter eine kleine Fläche trockenes Gras in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Speyer löschte den Brand. Hinweise auf eine oder mehrere verdächtige Personen in den diesem Bereich zu diesem Zeitpunkt nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken auf Mofa

Speyer (ots) – 01.08.2020, 21.00 Uhr – Mit Schlangenlinienfahrt ist ein 84-jähriger Mofa-Fahrer im Birkenweg der Polizeistreife aufgefallen. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, was sich im anschließenden Atemalkoholtest mit 1,18 Promille bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch Sonnenstudio

Speyer, Obere Langgasse (ots) – Zwischen Donnerstag, 30.07.2020, 21:00 Uhr und Freitag, 31.07.2020, 10:00 Uhr – Unbekannte Täter versuchten durch das Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich eines Sonnenstudios in Speyer in dieses zu gelangen. Das Fenster konnte zwar geöffnet werden, ein Eindringen war jedoch offensichtlich aufgrund eines weiteren Hindernisses nicht möglich, so dass der oder die Täter von diesem Vorhaben abließen. Durch die Tat wurde ein Sachschaden von 300 Euro verursacht. Aktuell wird auch der Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen im Stadtteil Mitte geprüft; die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Brand eines Baumes

Speyer (ots) – Am frühen Freitagabend 31.07.2020 gegen 20:47 Uhr wurde ein brennender Baum im Bereich des Sportplatzes Holzstraße gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse hinsichtlich Schadenshöhe und Brandentstehung vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Geldbörsendiebstahl

Speyer (ots) – 01.08.2020, 14:00 Uhr – 350 Euro, EC-Karte und Ausweis befanden sich in der Geldbörse, die aus einer Handtasche in einem Geschäft in der Postgalerie entwendet wurde, vermutlich während die Geschädigte gerade ein Paar Schuhe anprobierte. Hinweise auf eine oder mehrere verdächtige Personen in der Postgalerie zu diesem Zeitpunkt nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bäckereifiliale

Speyer (ots) – Zwischen Donnerstag, 30.07.2020, 18:45 Uhr und Freitag, 31.07.2020, 04:50 Uhr – Einen Sachschaden von circa 500 Euro verursachten unbekannte Täter beim gewaltsamen Eindringen in eine Bäckereifiliale in Speyer-Mitte, Bahnhofstraße. Durch den/die Täter wurde eine seitliche Zugangstür aufgehebelt und sich hierdurch Zugang zum Innenraum verschafft. Hier wurde unter anderem ein Schrank durchsucht und der im Innern befindliche Toilettenraum geöffnet.

Zum Berichtszeitpunkt war über entwendete Gegenstände nichts bekannt. Aktuell wird auch der Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch in eine Apotheke geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsversuch in Apotheke

Speyer, Bahnhofstraße (ots) – Zwischen Donnerstag, 30.07.2020, 19:10 Uhr und Freitag, 31.07.2020, 04:50 Uhr – Einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursachten unbekannte Täter beim Versuch, in die Räumlichkeiten einer Apotheke in Speyer Mitte gewaltsam einzudringen. Da der Versuch, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln jedoch misslang, blieb es bei dem Versuch. Durch die Manipulation an der Tür wurde diese leicht beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.