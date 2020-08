Verabredung endet im Krankenhaus

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 01.08.2020, verabredete sich ein 27-Jähriger gegen 23 Uhr mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Anstatt der Ex-Freundin erschien jedoch ihr 22-jähriger aktueller Partner zu dem Treffen und dieser hatte keine guten Absichten. Er würgte den 27-Jährigen und schlug diesem mehrfach mit einem Gegenstand ins Gesicht. Erst als die Ex-Freundin doch noch auftauchte, lies der Schläger von seinem Gegenüber ab.

Durch die Schläge erlitt der 27-Jährige mehrere Platzwunden, Hämatome sowie Schwellungen im Gesicht und auch am Oberkörper und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Streitigkeiten eskalieren

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag, 31.07.2020 gab es am Abend gegen 21:20 Uhr einen Polizeieinsatz in der Gräfenaustraße im Stadtteil Hemshof. Grund hierfür waren Streitigkeiten zweier Fahrzeugführer über die dortige Parksituation. Die Streitigkeiten waren schließlich eskaliert, als einer der Fahrzeugführer ein Messer aus seinem PKW hervorholte und den anderen 33-jährigen Fahrer hiermit bedrohte.

Der Fahrer des anderen PKW flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit und beschädigte hierbei noch drei am Fahrbahnrand geparkte PKW. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Streit endet in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen (ots) – Am späten Freitagabend, 31.07.2020, kam es gegen 21:30 Uhr vor einem Supermarkt im südlichen Innenstadtbereich Ludwigshafens zu einem Streit zwischen zwei 33 und 46 Jahre alten Männern. Auch nach Eintreffen der Polizeibeamten beruhigten sich die beiden Männer nicht. Stattdessen verhielten sie sich weiterhin aggressiv. Die Aggresionen richteten sich auch gegen unbeteiligte umstehenden Personen.

Da ein Besänftigen der stark alkoholisierten Männer mit 3,44 bzw. 2,15 Promille nicht möglich war, wurden beide zur Verhinderung bevorstehender Straftaten in Gewahrsam genommen.

Mit Nothammer Seitenscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen-MItte (ots) – Am frühen Samstagmorgen 01.08.2020 gegen 07 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann mit einem Linienbus der RNV. Dort entnahm der Fahrgast grundlos einen Nothammer aus der Halterung und zerschlug damit eine Seitenscheibe des Linienbusses. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß, konnte durch die Polizisten jedoch am Bahnhof-Mitte in Ludwigshafen gestellt werden. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 02.08.2020 gegen 03:45 Uhr, befuhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Bayernstraße in Ludwigshafen. Dort traf er auf eine Gruppe von fünf Personen. Dieser tritt er direkt aggressiv gegenüber, weshalb die Polizei verständigt wird.

Auch gegenüber den Polizeibeamten besserte der 35-Jährige sein Verhalten nicht. Der Mann blieb weiterhin aggressiv und machte einen volltrunkenen Eindruck. Dies konnte durch einen Alkoholtest mit einem Wert von 1,72 Promille bestätigt werden. Eigenen Angaben zufolge habe er neben Alkohol auch Kokain eingenommen. Da der 35-Jährige zuvor mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war, wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Arbeitsreicher Tag – Paralleleinsätze beschäftigen Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(JD) – Am 31.07.2020 beschäftigten eine Vielzahl von Einsätzen die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr und alle Einheiten der Freiwlligen Feuerwehr. Insgesamt wurden im Laufe der Schicht vom 31. Juli auf den 1. August 22 Einsätze abgearbeitet.

11:11 Uhr: Brand in einem Mehrfamilienhaus im Staddteil Süd.

12:18 Uhr: Kleinbrand in einem Grünbeet in Mundenheim.

13:24 Uhr: Ein verletzter Vogel wurde in Mundenheim aufgenommen und in eine Tierarztpraxis gebracht.

Ab 14:26 forderten vier Einsätze in kurzer Folge die Feuerwehr Ludwigshafen:

14:26 Uhr: Ölspur in der Gartenstadt. Die Ölspur wurde beseitigt.

14:33 Uhr: Brandmelderalarm in einer Sammelunterkunft in Oggersheim. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

14:41 Uhr: Brand einer Gartenlaube in Rheingönnheim. Der Brand wurde gelöscht. Zur Wasserversorgung wurden zwei Tanklöschfahrzeuge eingesetzt.

14:48 Uhr: Zugefallene Wohnungstür im Stadtteil Süd. Ein Kleinkind war alleine in der Wohnung und die Mutter ausgeschlossen. Die Feuerwehr öffnete die Tür.

15:40 Uhr: Brand einer Grasfläche im Randstreifen der A650 im Kreuz Oggersheim. Der Brand wurde gelöscht.

16:14 Uhr: Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Süd. Es handelte sich um angebranntes Essen.

16:24 Uhr: Ölspur nach Verkehrsunfall in Oppau. Die Ölspur wurde beseitigt.

18:06 Uhr: Person in Aufzug eingeschlossen, Bahnhof Rheingönnheim. Die Person wurde befreit.

18:15 Uhr: Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Süd. Die Feuerwehr und die Technische Werke Ludwigshafen führten Messungen durch. Es bestand keine Gefahr.

18:56 Uhr: Tierrettung in Mundenheim. Ein verletzter Vogel wurde durch Bürger bereits aufgepäppelt und benötigte keine Hilfe mehr.

19:45 Uhr: Einjähriges Kind alleine in Wohnung in Edigheim, Mutter ausgeschlossen. Die Wohnung wurde über Leitern durch ein Fenster betreten und die Wohnungstür von innen geöffnet.

21:27 Uhr: Überörtlicher Einsatz für die Feuerwehrtaucher. Auf Höhe Rheinkilometer 405 sollte eine Person im Rhein treiben. Schlussendlich war keine Person im Wasser, Fehleinsatz.

22:08 Uhr: Brand von 20 Quadratmetern Gras und Gebüsch in Edigheim. Der Brand wurde gelöscht.

22:23 Uhr: Tierrettung in Oggersheim. Eine verletzte Schlange wurde einem Tierarzt übergeben.

23:13 Uhr: Brandgeruch in der Carolistraße, Rheingönnheim. Es konnte keine Ursache festgestellt werden.

00:19 Uhr: Brennender Abfalleimer in Oggersheim. Der Brand wurde gelöscht.

01:41 Uhr: Brandmelderalarm in einer Sammelunterkunft in Mundenheim. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

02:15 Uhr: Erneuter Brandmelderalarm in der Sammelunterkunft in Mundenheim. Wieder Fehlalarm des gleichen Brandmelders. Dem Betreiber wurden die technischen Probleme in der Brandmeldeanlage gemeldet.

04:22 Uhr: Ein weiterer brennender Abfalleimer in Oggersheim. Der Brand wurde gelöscht.

Bei den Einsätzen beteiligt waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit der Berufsfeuerwehr, den Einheiten Oppau, Stadtmitte und Ruchheim der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, der Kommunale Vollzugsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr in der Ruchheimer Straße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen BMW fuhr hierbei zunächst mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien, bis er einen entgegenkommenden PKW touchierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Auch ein weiterer PKW-Fahrer wurde im Anschluss durch den BMW gefährdet.

Zunächst fehlte von dem Raser jede Spur. Wenig später konnte der Unfallverursacher allerdings durch die Polizei gestellt werden. Sein Arbeitgeber kontaktierte nämlich die Dienststelle der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, da er sich um einen seiner Mitarbeiter sorgte. Dieser sei in einem psychischen Ausnahmezustand aufgrund einer Vorerkrankung auf Arbeit erschienen.

Am PKW des Mitarbeiters konnten dem oben genannten Unfall entsprechende Schäden festgestellt werden. Die Vorerkrankung des Mannes könnte ausschlaggebend für sein Verkehrsverhalten gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder eventuell selbst durch den BMW gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621/963-2222, zu melden.

Aufmerksame Nachbarn verhindern Einbruch in der Nacht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwei unbekannte Männer versuchten sich gegen 23:00 Uhr über die Terrasse eines Wohnhauses Zutritt in die Wohnung eines 83-jährigen Mannes zu verschaffen. Dessen aufmerksame Nachbarin stellten fest, dass der Bewegungsmelder im Garten des Rentners ausgelöst hatte und schaute aus deren Fenster nach dem Rechten. Als sie hierbei die beiden Männer feststellte, sprach sie diese an.

Die Männer ergriffen sofort die Flucht. Die hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass die beiden tatsächlich versucht hatten, in die Wohnung des Rentners einzubrechen. Durch das couragierte Eingreifen der Nachbarin war dies verhindert worden.

Verkehrsunfall mit Roller

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitag 31.07.2020 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Rollerfahrer sowie einem 27-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter. Der Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt, als er an dem Sprinter links vorbeifahren wollte. Ob der Sprinter, der mehrfach am rechten Fahrbahnrand anhielt, zum Wiedereinordnen den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte, ist zwischen den beiden Beteiligten strittig. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Betrunkener Rollerfahrer nach kurzer Verfolgung gestoppt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag sollte ein Rollerfahrer in Ludwigshafen-Edigheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auffällig war hierbei seine unsichere Fahrweise.

Die Polizisten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 forderten den Fahrer über das Anhaltesignal des Streifenwagens auf, sein Zweirad zum Stehen zu bringen. Unbeeindruckt dessen setzte der Fahrer seine Fahrt allerdings noch mehrere Hundert Meter fort. Schließlich brachte er sein Fahrzeug zum Stehen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Beamten stellten sofort fest, dass der männliche Fahrer stark nach Alkohol roch und unterzogen ihn einem Atemalkoholtest. Da dieser einen Wert von über 1,3 Promille ergab, wurde dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehrs erstattet. Seinen Führerschein musste der 25-jährige Fahrer nicht abgeben, er hatte nämlich keinen.

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Freitag, 31.07.2020 um 16:10 Uhr wurde die 46-jährige Fahrerin eines Mini Cooper in der Oppauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Da sich bei den Beamten im Rahmen der Kontrolle der Verdacht auf eine mögliche Einnahme von Betäubungsmitteln ergab, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf die Einnahme von Kokain, Amphetamin sowie Cannabis. Der aus Birkenheide kommenden Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

LKW-Fahrer verursacht betrunken einen Verkehrsunfall – Führerschein weg

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstagmorgen kam es gegen 10:55 Uhr in der Sternstraße zu einem eigentlich harmlosen Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer verschätzte sich, als er an einem am Straßenrand parkenden PKW vorbeifahren wollte und beschädigte diesen hierbei. Die hinzugerufene Polizei konnte während der Unfallaufnahme bei dem 57-Jährigen allerdings einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle der Polizeiinspektion 2 in Ludwigshafen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten, sodass er nun für die nächste Zeit kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr mehr führen darf.

Defekter PC – angebliche Microsoft-Mitarbeiter fordern telefonisch zu hohen Zahlungen auf

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Opfer einer aktuell gehäuft vorkommenden Betrugsmasche wurde ein 72-Jähriger Mann aus Ludwigshafen-Friesenheim. Als er seinen Computer benutzen wollte, stellte er fest, dass dieser sich nicht mehr bedienen lies. Stattdessen erschienen diverse Hinweise auf seinem Bildschirm mit einer Telefonnummer, welche vom Microsoft-Kundendienst stammen solle. Der Mann wählte besagte Telefonnummer und wurde hierbei von dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter aufgefordert, eine hohe dreistellige Geldsumme auf ein Konto zu überweisen, damit sein PC von sämtlichen Viren, die für den Schaden an seinem PC verantwortlich sein sollen, befreit wird. Als der Rentner zwecks der Überweisung bei seiner Bank vorsprach, riet ihm der aufmerksame Bankmitarbeiter dazu, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten.

Die Polizei bittet Sie: Sollten Sie ebenfalls Opfer eines solchen Vorfalls werden, sprechen Sie vorab mit Angehörigen oder vertrauten Personen. Sofern sich Hinweise auf eine solche Betrugsmasche ergeben, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Fahrradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag, 31.07.2020, gegen 15 Uhr, fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw aus der Tiefgarage in der Max-Pechstein-Straße in Ludwigshafen und überquerte daraufhin den Gehweg, um auf die Fahrbahn zu gelangen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Mountainbike ebendiesen Bürgersteig, allerdings verkehrswidrig. Die Autofahrerin nahm den Radfahren aufgrund der Sonneneinstrahlung zu spät wahr, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte in Folge dessen zu Boden und zog sich Verletzungen am Oberschenkel zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.