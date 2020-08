Abholer erscheint betrunken bei der Polizei

Wörth am Rhein (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Dorfbrunnenstraße konnte in der Nacht vom 01.08.2020 auf den 02.08.2020 durch Beamten der PI Wörth a.R. festgestellt werden, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,31 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest erbrachte einen Hinweis auf eine aktuelle Beeinflussung von Kokain. Eine Blutprobe wurde auf der Polizeiinspektion entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde erfasst und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von dem nun führerscheinlosen Verantwortlichen wurde ein Freund zur Polizei bestellt, welcher mit seinem PKW zur Polizeiinspektion fuhr. Bei der Übergabe an den verständigten Freund wurde jedoch durch die Polizeibeamten festgestellt, dass dieser ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 0,65 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Freund wurde separat eingeleitet. Beide Freunde verließen anschließend die Dienststelle zu Fuß.

Scheibenwischer verbogen

Wörth am Rhein (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 31.07.2020 auf den 01.08.2020 an einem geparkten PKW, der Marke Seat, in der Keltenstraße die vorderen Scheibenwischerarme umgebogen, dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 EUR.