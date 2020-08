Frankfurt-Rödelheim: Raub in Kiosk

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 1. August 2020, gegen 16.50 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die Räumlichkeiten eines Kioskes in der Rödelheimer Landstraße. Den dort alleine anwesenden 19-jährigen Angestellten bedrohte er mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Mit einer Beute von mehreren hundert EUR, die er in die vorderen Hosentaschen stopfte, verließ der Täter das Objekt.

Täterbeschreibung:

20-25 Jahre alt, 175-180 cm groß und von schlanker Gestalt. Südländisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze über den Kopf und weiße Turnschuhe. Trug als Rucksack einen dunklen Turnbeutel mit weißen Bändern, des Weiteren einen grünen medizinischen Mund- Naseschutz und eine schwarze Sonnenbrille. Bewaffnet mit Schusswaffe oder schusswaffenähnlichem Gegenstand, abgedeckt mit einem Tuch, nur der Lauf war zu sehen.

Frankfurt: Frankfurter Polizei zeigt weiter starke Präsenz in der Innenstadt – Friedliche Stimmung am Opernplatz

Frankfurt (ots) – (ne) Auch an diesem Wochenende war die Frankfurter Polizei mit zahlreichen Polizeibeamtinnen und -beamten im Einsatz, um vor allem in der Frankfurter Innenstadt die Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Die warmen Temperaturen bis in die Nachtstunden sorgten erwartungsgemäß für eine ausgelassene und friedliche Stimmung an vielen Plätzen und Örtlichkeiten in der Stadt. Insgesamt waren an den “Hotspots” etwa 13.000 Nachtschwärmer unterwegs. Vor allem am südlichen Mainufer hielten sich pro Abend in der Spitze bis zu 3.500 Menschen auf. Auch das Vergnügungsviertel in Alt-Sachsenhausen war gut besucht.

Im Bereich des Opernplatzes trafen sich an beiden Tagen zusammen rund 450 Menschen. Am Samstagabend hielten die 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Spontandemonstration auf ihrem Weg vom Kaisersack zur Konstablerwache eine Zwischenkundgebung auf dem Opernplatz ab.

Die Allgemeinverfügung der Stadt wurde durch alle Besucher und Besucherinnen eingehalten und pünktlich um 1:00 Uhr war der Opernplatz menschenleer. Es kam dort an beiden Abenden zu keinen Zwischenfällen.

Die Frankfurter Polizei hat an beiden Abenden starke Präsenz gezeigt und entsprechende Kontrollen durchgeführt. Im Ergebnis gab es 435 Identitätsfeststellungen. Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen wurden 27 Platzverweise ausgesprochen. 29 Personen wurden kurzfristig in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei stellte überwiegend Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Darüber hinaus gab es sechs Körperverletzungen, einen Verstoß gegen das Waffengesetz, zwei Widerstände, fünf Beleidigungen sowie eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Im Bereich des Straßenverkehrs hatte die Polizei 87 Autofahrer kontrolliert und dabei 54 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, u.a. Parkverstöße. Weiterhin wurden 20 Fahrzeuge abgeschleppt.

Bundesautobahn 648: Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 2. August 2020, kam es auf der Bundesautobahn 648, in stadtauswärtiger Fahrtrichtung, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte im Baustellenbereich zwischen der Theodor-Heuss-Allee und der ESSO-Tankstelle vier Warnbarken mit aufmontierten Blitzleuchten umgefahren. Die ersten Meldungen hierzu gingen bei der Polizei gegen 05.05 Uhr ein. Der Unfall dürfte sich also kurz zuvor ereignet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt, unter der Telefonnummer 069-75546400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Fechenheim: Küchenbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Der 31-jährige Mieter einer Wohnung in der Birsteiner Straße wollte am Samstag, den 1. August 2020, gegen 21.05 Uhr, Fett in einem Topf auf dem Herd erhitzen.

Das Fett geriet in Brand und entzündete die Küche. Auch Teile der Außenfassade, neben dem Küchenfenster, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt dürfte durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 EUR entstanden sein. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Rettungswagen ambulant behandelt werden.

Frankfurt-Preungesheim: Blumenkübel entzündet

Frankfurt (ots) – (fue) Ein bislang unbekannter Täter entzündete am Freitag, den 31. Juli 2020, gegen 05.05 Uhr, einen Blumenkübel in der Jaspertstraße.

Der Kübel war an einem Balkon in der Erdgeschosswohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses angebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf das Haus übergreifen konnten. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 150 EUR. Weitaus größerer Schaden konnte vermutlich nur durch die frühe Entdeckung und sofortige Verständigung der Rettungskräfte verhindert werden.

Frankfurt-Ostend: Brand in Gastronomiebetrieb

Frankfurt (ots) – (fue) Sachschaden in Höhe mehrerer hunderttausend EUR entstand am Samstag, den 1. August 2020, gegen 02.30 Uhr, bei dem Brand eines Gastronomiebetriebes in der Franziusstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entstand ein Feuer im Nebengebäude des Anwesens, welches schließlich auf das Hauptgebäude übergriff. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Ursachenermittlung dauert an.

Meldung der Feuerwehr Frankfurt/Main:

Aufgrund öffentlicher Berichterstattung in diversen Medien über das heutige Brandereignis in der Franziusstr. 35 im Frankfurter Ostend mit Verweis auf die zitierte Vermutung des betroffenen Gaststättenbetreibers, die Feuerwehr habe trotz einer nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Feuerwache etwa 25 Minuten bis Eintreffen an der Einsatzstelle benötigt, geben wir nachfolgend ergänzende Informationen:

Das Einsatzleitprogramm der Zentralen Leitstelle Frankfurt am Main dokumentiert lückenlos und gerichtsverwertbar sämtliche Zeitstempel aller Einsätze, beginnend mit dem ersten Klingeln des Notrufs, Annahme und Dauer des Gesprächs inklusive Gesprächsaufzeichnung, Alarmierung der nächstverfügbaren Einheiten, Ausrücken bzw. Einsatzübernahme und das Eintreffen an der Einsatzstelle.

Für den Einsatz im Ostend wurden folgende Zeitstempel dokumentiert:

Notrufeingang und Aufnahme: 02:36 Uhr Alarmierung der laut Alarm- und Ausrückeordnung vorgesehenen Einheiten: 02:37 Uhr Eintreffen des erstes Hilfeleistungslöschfahrzeugs an der Einsatzstelle: 02:41 Uhr

Ergänzender Hinweis:

Die Brandmeldung haben wir von der Leitstelle der Feuerwehr Offenbach erhalten. Diese hat den Notruf des Meldenden um 02:33 Uhr angenommen, abgefragt und um

02:36 Uhr an die Zentrale Leitstelle Frankfurt am Main weitergemeldet.

