Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Junger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am frühen Samstagmorgen, 01.08.2020, gegen 06:45 Uhr, wurde ein 18-Jähriger aus Neustadt mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen auf einen Konsum von Drogen erkannt werden. Der junge Fahrer räumte ein in der vergangenen Nacht Cannabis konsumiert zu haben. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden zur Verhinderung einer Weiterfahrt präventiv sichergestellt. Den 18-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, sowie

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung durch Farbbeutel

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 01.08.2020 gegen 23:50 Uhr wurde die Eingangstür einer Gaststätte in der Wasserhohl durch Farbe beschädigt. Die unbekannten Täter warfen vermutlich einen mit roter Farbe gefüllten Luftballon gegen die Eingangstür. Bereits vor einer Woche sei es zu einem ähnlichen Angriff mit schwarzer Farbe gekommen. Der Schaden wird auf 500EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Baumarkt

Grünstadt (ots) – In der Nacht auf den Samstag, 01.08.2020 versuchten bislang unbekannte Täter zunächst durch Auftrennen eines Metallzaunes auf das Gelände eines Baumarktes in der Kirchheimer Straße zu gelangen. Die Täter ließen aus unbekannten Gründen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten anschließend eine Kette an einem Zugangstor zum Außenbereich des Marktes. Der vermutlich durch das Öffnen des Tores aktivierte akustische Alarm veranlasste die Täter daraufhin zur Flucht. In diesem Außenbereich konnten diverse Elektrowerkzeuge sowie zahlreiche Mähroboter festgestellt werden, welche dort vermutlich durch die Täter deponiert wurden. Die Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro stammen aus dem Inneren des Baumarktes und wurden vermutlich bereits vor Schließung des Marktes dort durch die Täter zur „Abholung“ deponiert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.