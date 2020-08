Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Betrunken zur Polizeidienststelle gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.08.2020, um kurz vor 02:00 Uhr, sprach ein 39-jähriger Mann zunächst im Neustadter Krankenhaus aufgrund einer kleineren Verletzung vor. Nach Abschluss der Behandlung setze sich der Mann in sein Auto und fuhr davon. Da einigen Passanten auffiel, dass der Mann augenscheinlich betrunken war, informierten sie die Polizei. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung zwar zunächst nicht angetroffen werden, der 39-jährige Mann erschien jedoch um kurz nach 02:00 Uhr mit seinem PKW auf hiesiger Polizeidienststelle. Weshalb der Mann die Dienststelle aufsuchte, konnte nicht geklärt werden, es konnte jedoch erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Zudem beleidigte er im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme noch eine Polizistin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann wurde daraufhin aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und er trat seinen Heimweg zu Fuß an. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung wurden aufgenommen.

Neustadt: Romantischer Heiratsantrag endet mit einer Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Freitagabend, 31.07.2020, gegen 22:30 Uhr, wurde die Polizei über ein Lagerfeuer am Naturdenkmal Bergstein im Neustadter Waldgebiet informiert. Die Örtlichkeit wurde gemeinsam mit der Feuerwehr aufgesucht. Vor Ort konnte ein junges Pärchen aus dem Raum Neustadt angetroffen werden. Bei dem Pärchen stand eine kleine Schale, in der ein Lagerfeuer brannte. Das Feuer wurde umgehend gelöscht. Im Rahmen einer Befragung gab der junge Mann an, dass er die Örtlichkeit genutzt habe, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Das Lagerfeuer sollte der Situation die nötige Romantik verleihen. Dem Verantwortlichen wurde erklärt, dass es insbesondere auf Grund der aktuellen Temperaturen und der damit einhergehenden Trockenheit sehr gefährlich und verboten sei, ein offenes Feuer im Wald zu machen. Letztlich wurde ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr eingeleitet.

Deidesheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Deidesheim (ots) – Am Freitag, 31.07.2020, gegen 10:30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines schwarzen Pkws der Marke Hyundai die Weinstraße, in Fahrtrichtung Mußbach. Parallel befuhr zu diesem Zeitpunkt eine Fahrradfahrerin den linken Gehweg der Weinstraße, in gleicher Richtung. Die Pkw-Fahrerin beabsichtigte links in den Mandelring abzubiegen. Hierbei kam es, im Einmündungsbereich Weinstraße/Mandelring, zum Zusammenstoß zwischen abbiegender Pkw-Fahrerin und überquerender Fahrradfahrerin. Die, infolge des Sturzes, leicht verletzte Fahrradfahrerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots) – Am Freitag, 31.07.2020, zwischen 11:15 Uhr und 11:40 Uhr ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz, in der Haßlocher Schillerstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Augenscheinlich kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit der Frontstoßstange eines geparkten weißen VW Golf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots) – Am Freitag, 31.07.2020, zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr ereignete sich auf dem real-Parkplatz, in Haßloch, eine Verkehrsunfallflucht. Augenscheinlich kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem hinteren Stoßfänger eines geparkten roten Toyota und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.