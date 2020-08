Tödlicher Badeunfall

Germersheim-Sondernheim (ots) – Am Freitag 31.07.2020 gegen Nachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem tragischen Badeunfall im Ortsteil Sondernheim. Ein 19-Jähriger war mit seinen Freunden am dortigen “Baggersee am Schützenhaus” schwimmen. Die Freunde konnten beobachten wie der Schwimmer im See plötzlich unterging, ohne dass diese ihm helfen konnten.

Von Tauchern der DLRG konnte der Schwimmer nur noch leblos unter Wasser treibend geborgen werden, eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf B9

Rülzheim (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zwischen den Anschlussstellen Rülzheim-Süd und Rülzheim-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer überholte zunächst ein unbeteiligtes Fahrzeug. Beim anschließenden Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur fuhr er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug einer 59-jährigen Frau auf.

Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 59-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Unfallursächlich dürften nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Alkoholisierung des Motorradfahrers sein. Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis Mitternacht an.