37-jähriger Drogenhändler in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 29.07.2020 gegen 18:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen einen 37-jährigen Ludwigshafener in der Schanzstraße. Die Beamten konnten bei dem Mann ca. 100 Gramm Amphetamin, eine geringe Menge Marihuana und 2 Ecstasy-Tabletten auffinden.

Der 37-Jährige wurde aufgrund des Verdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Er wurde am Donnerstag 30.07.2020 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal, Untersuchungshaftbefehl. Der Ludwigshafener kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Schwerverletzter bei Unfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 30.07.2020 gegen 23:55 Uhr kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25-Jähriger schwer verletzt wurde. Der junge Mann war in Richtung Deutsche Straße gefahren, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge touchierte er einen Handlauf für Fußgänger, überfuhr einen Ampelmast, einen Verkehrszeichenmast und kam eingeklemmt zwischen zwei Bäumen auf einem Grünstreifen zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der 25-Jährige auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit und dem Konsum von Alkohol von der Straße abkam. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 30.07.2020 gegen 14:45 Uhr kam es an der Kreuzung Saarlandstraße/Adlerdamm zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Autofahrerin habe die Vorfahrt eines 34-jährigen Autofahrers missachtet. Das Auto des 34-jährigen überschlug sich durch den Zusammenstoß.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgefallen und zeigte gelbes Blinklicht an. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Brand in Ludwigshafen Stadtteil Süd – Rauchmelder macht Nachbarn auf Brand aufmerksam

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(JD) Am 31.7.2020 um 11:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Mundenheimer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Süd gerufen.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte den piepsenden Rauchmelder in einer Nachbarwohnung und alarmierte die Feuerwehr. Nach Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine verrauchte Wohnung vor. Wohnungsbewohner waren nicht anwesend. Grund der Verrauchung war ein Brand in einem elektrischen Warmwasserboiler. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einem Rohr im Innenangriff gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung stromlos geschaltet und belüftet. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Rauchmelder dienen der frühzeitigen Erkennung von Entstehungsbränden. Dank der richtigen Reaktion des Nachbarn, der wegen dem piepsenden Rauchmelder direkt die Feuerwehr rief, konnte der Brand früh entdeckt und schnell gelöscht werden. Weitere Hinweise zu Rauchmeldern und dem richtigen Verhalten im Brandfall sind auf der Internetseite der Feuerwehr Ludwigshafen unter https://www.ludwigshafen.de/buergernah/feuerwehr/rauchmelder zu finden.