Wohnungseinbruch

Klingenmünster (ots) – In der Schlösselstraße gelangten in der Zeit von 29.07.2020 21:00 Uhr bis 30.07.2020, 21:00 Uhr, bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und richteten an dem Fenster einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen, die in der Schlösselstraße oder Umgebung Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Pkw zerkratzt

Bad Bergzabern (ots) – In der Weinstraße im Bereich Hausnummer 83, wurde am 30.07.2020, zwischen 12:00 und 16:00 Uhr, ein geparkter schwarzer Mercedes Benz, E-Klasse zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zwei Einbrüche in Herxheim

Herxheim (ots) – Unbekannte Täter drangen zwischen dem 26.07 und 30.07.2020 mittels der Fensterbohrer-Technik in zwei Einfamilienhäuser in Herxheim ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von rund 2.000 Euro. Die Hausbewohner befanden sich im Tatzeitraum in Kurzurlaub.

In Ferienzeiten rät Ihnen die Polizei: Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort Ihrer nächsten Polizeidienststelle. Tipps und Hilfestellung, wie Sie ihr zu Hause gegen Einbruch schützen können, erhalten Sie bei allen Polizeidienststellen und im Internet, u.a. auf www.polizeiberatung.de.