Täterfestnahme nach Ladendiebstahl und einiges anderes

Speyer (ots) – 30.07.2020, 16:55 Uhr – Zwei Ladendiebe, die bereits am 24.07.2020 einen Diebstahl in der Auestraße begangen hatten, wurden bei erneutem Betreten des Ladens am gestrigen Tag von einem Mitarbeiter wiedererkannt, der daraufhin die Polizei verständigte. Die beiden Männer aus Karlsruhe und Pforzheim konnten anhand des vorliegenden Videomaterials eindeutig als Täter identifiziert werden.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Fahrzeugs, für das keiner eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden 3 Crack-Pfeifen und ein originalverpacktes Mobiltelefon aufgefunden, für das kein Eigentumsnachweise vorgelegt werden konnte.

Der 28-jährige Karlsruher gab an, den PKW gefahren zu haben. Da er bereits hinlänglich mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war, wurde ein Drogenschnelltest bei ihm durchgeführt. Dieser verlief positiv hinsichtlich Kokain, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Insofern erwartet ihn nun ein bunter Strauß an Strafanzeigen.

Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Speyer (ots) – 30.07.2020, 11:20 Uhr – Zwei Radfahrer aus Speyer, 80 und 74 Jahre alt, kollidierten auf einer Kreuzung in der Speyerer Altstadt mit ihren Fahrrädern, da der Jüngere der beiden seiner Wartepflicht nicht nachgekommen war.

Beim Sturz vom Rad zog sich der 74-jährige Herr eine Platzwunde am Hinterkopf und Schürfwunden zu. Sein Unfallgegner erlitt neben Schürfwunden eine Quetschung im Bauchbereich, da er während des Sturzes auf den Lenker fiel. Beide Radler wurden im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Ladendiebstahl – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – 29.07.2020, 18:20 Uhr – Die Polizei Speyer sucht Zeugen für einen Ladendiebstahl, der sich Mittwochabend bei “Betty Barclay” in der Maximilianstraße zugetragen hat. Dort nahm eine etwa 60-70jährige Frau im Geschäft ein T-Shirt an sich, begab sich nach draußen und nahm dort eine Tragetasche vom Präsenter. Auf Ansprache durch eine Verkäuferin ließ sie die Tasche zurück und flüchtete mit dem T-Shirt in Richtung Königsplatz.

Laut Beschreibung sei die Diebin von europäischem Erscheinungsbild und ca. 175 cm groß gewesen, habe eine dicke Statur gehabt und sei mit einem weißen gepunkteten T-Shirt bekleidet gewesen. Des Weiteren habe sie einen Stock mitgeführt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.