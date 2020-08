Radfahrer raubt Seniorin die Handtasche

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend 29.07.2020 gegen 19:30 Uhr ist eine 67-jährige Frau am Hauptbahnhof ihrer Handtasche beraubt worden. Ein Radfahrer (circa 30 Jahre alt, braune Haare, normale Statur) entriss sie ihr beim Vorbeifahren. Die Frau erlitt dadurch ein Hämatom am Arm.

Sie sprach noch Jugendliche in der Unterführung an, die versuchten den Täter zu verfolgen.

Die Handtasche konnte kurze Zeit später auf einem Feldweg in der Nähe der Dannstadter Straße aufgefunden werden. Außer dem Bargeld fehlte nichts.

Die Frau erstattete später Anzeige bei der Polizeiinspektion Schifferstadt. Diese sucht nun nach Zeugen und bittet insbesondere die Jugendlichen, die der Frau behilflich waren, sich unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht zum Freitag 31.07.2020 gegen 02:45 Uhr rief ein Anwohner der Hauptstraße die Polizei, weil er durch einen lauten Knall auf einen Unfall aufmerksam geworden war. Die Beamten stellten vor Ort einen beschädigten Wagen fest, der mitten auf der Fahrbahn stand und von einem Trümmerfeld umgeben war. Darin lagen auch ein Mercedesstern und ein Kennzeichen.

Nach kurzer Zeit kamen eine Frau und ihr Ehemann, bei dem es sich offenbar um den Unfallverursacher handelte, an die Unfallstelle. Sie führten die Polizisten zu ihrem Haus, wo unter dem Carport ein stark beschädigter Mercedes stand. Eine Spur aus verlorener Flüssigkeit führte von der Unfallstelle bis zu dem Carport.

Der Mann war alkoholisiert. Er räumte ein, den Unfall verursacht zu haben, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Er musste die Beamten im Anschluss zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem ist die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.