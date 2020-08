Odenwaldkreis

Nach Belästigung einer 14-Jährigen – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Höchst (ots) – Nach der Belästigung einer 14-Jährigen durch einen unbekannten Mann am Montagabend 27.07.2020 im Centallmenweg, können die Ermittler nun einen raschen Fahndungserfolg vermelden. Aufgrund des polizeilichen Zeugenaufrufs über die Medien, gingen zahlreiche Hinweise bei den Ordnungshütern ein.

Ein konkreter Tatverdacht hat sich hierbei gegen einen 44-jährigen Mann ergeben. Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Erbacher Kriminalpolizei hierzu dauern an. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Diebstähle aus Fahrzeugen – Kripo kommt 42-Jährigem auf die Spur

Breuberg/Höchst (ots) – Im Zeitraum von Oktober 2019 bis Anfang des Jahres 2020 ereigneten sich in Breuberg und Höchst aber auch im angrenzenden Unterfranken zahlreiche Diebstähle aus geparkten und oftmals unverschlossenen Fahrzeugen. Teils wurden jedoch auch Scheiben eingeschlagen, um sich Zugang in die Innenräume der Autos zu verschaffen.

Aus den Fahrzeugen wurden neben dort abgelegten Wertsachen auch Bankkarten entwendet. Mit drei Karten wurde erfolglos versucht, in einem Bankinstitut in Mömlingen Geld abzuheben. In einem weiteren Fall wurde eine zuvor aus einem Fahrzeug gestohlene Bankkarte dazu verwendet, um in einem Lebensmittelmarkt in Großostheim einzukaufen.

Im Rahmen von intensiven Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Erbacher Kriminalpolizei, das hierbei von Beamten der Polizeiinspektion Obernburg am Main tatkräftig unterstützt wurde, erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 42 Jahre alten Mann aus dem Kreis Miltenberg, dem Polizei und Staatsanwaltschaft nach derzeitigem Ermittlungsstand über 40 Straftaten zur Last legen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ das Amtsgericht Darmstadt daraufhin einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen. Hierbei konnten die Ermittler am Dienstag (28.07.) umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Zudem fanden die Polizisten auch Beute aus gleichgelagerten Taten im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie eine geringe Menge Amphetamin und nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Supermarkt – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Supermarkt “In der Pfarrtanne” rückte in der Nacht zum Freitag (31.7.) in das Visier drei Krimineller. Drei unbekannte Männer verschafften sich gegen 4 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Markt. Dort hatten sie es offensichtlich auf Zigaretten abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge, verstauten die Kriminellen ihre Beute in grünen Kunststofftaschen. Neben Zigaretten sollen die Männer auch Münzgeld entwendet haben. Die Ermittlungen dauern an. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die drei Unbekannten trugen während der Tat schwarze Sturmhauben und Handschuhe. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unfall mit hohem Sachschaden

Weiterstadt (ots) – Am 31.07.2020, gegen 03.40 Uhr befuhr ein PKW Audi R8 aus Oberursel mit hoher Geschwindigkeit die BAB 5 in Richtung Darmstadt. Nach der Rastanlage Gräfenhausen-West platzte plötzlich ein Reifen an dem Audi. Dadurch geriet der 40-jahrige Fahrer mit dem PKW ins Schleudern und prallte frontal in die rechten Leitplanken. Anschließend kam der PKW quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Nachdem die Insassen ausgestiegen waren, kam von hinten ein vollbeladener Kleintransporter aus dem Main-Taunus-Kreis ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit herangefahren. Der 41-jährige Fahrer konnte dem querstehenden Audi nicht mehr ausweichen und prallte frontal in die Beifahrerseite. Durch den Aufprall schleuderte der Transporter nach links in die dort befindliche Betonleitwand. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi R8 total zerstört und der Transporter im Frontbereich stark beschädigt. Die Fahrbahn musste in Höhe der AS Langen komplett gesperrt werden, da auf der gesamten Fahrbahn Trümmerteile lagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 140.000 EUR Schaden.

Groß-Gerau

Baustelle im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots) – Eine Baustelle auf dem Gelände der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße geriet zwischen Donnerstagnachmittag (30.07.) und Freitagmorgen (31.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch den Bauzaun auf das Gelände ein und ließen anschließend einen gelben Vibrationsstampfer der Marke Bomag mitgehen. Der Schaden beträgt zirka 2000 Euro. Zum Abtransport dürften die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Autofahrer schießt mit Reizstoffwaffe auf 19-Jährigen

Groß-Gerau (ots) – Vor einem Hotel in der Breslauer Straße schoss ein 28-jährigen Mann in der Nacht zum Freitag 31.07.2020 gegen 0.45 Uhr, aus seinem Auto heraus mit einer Reizstoffwaffe auf einen wenige Meter entfernten 19-Jährigen. Der Angegriffene klagte anschließend über Hautreizungen im Gesicht. Die beiden Kontrahenten gerieten nach derzeitigem Ermittlungsstand bereits zuvor in einer Shisha-Bar in der Innenstadt in einen Streit, woraufhin der 28-Jährige dem jungen Mann nach Verlassen des Lokals offenbar mit dem Auto folgte.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige anschließend im Bereich der Münchener Straße vorläufig festgenommen werden. Die mutmaßlich bei der Tat eingesetzte Waffe wurde von der Polizei sichergestellt. In seiner Wohnung fanden die Ordnungshüter anschließend mehrere Gegenstände mit verfassungswidrigen Symbolen sowie eine Zwille mit Stahlkugeln. Weil die Polizisten den Verdacht hegten, dass der 28-Jährige sein Fahrzeug möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, musste er sich zudem einer Blutentnahme unterziehen.

Dem Mann drohen nun Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegebenenfalls auch wegen Führen eines Fahrzeugs unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.

Schlangenlinien mit 2,4 Promille – Polizei stellt Führerschein sicher

Nauheim (ots) – Weil er in der Nacht zum Freitag 31.07.2020 gegen 4.40 Uhr in “Schlangenlinien” auf der Mainzer Landstraße unterwegs war, stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau einen 38-jährigen Autofahrer. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,4 Promille an.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Katalysator gestohlen – Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) – Eine Seniorin bemerkte am Donnerstagmorgen 30.07.2020 beim Starten ihres Mitsubishi “In der Hochstadt”, dass der Wagen viel zu laut röhrte.

Anschließend wurde in einer Werkstatt festgestellt, dass Unbekannte den Katalysator des Fahrzeugs abgesägt und entwendet haben. Die Tat hat sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen Dienstagmittag (28.07.) und Donnerstag, 10.00 Uhr, ereignet. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Einbruch gesucht

Grasellenbach-Hammelbach (ots) – Nachdem sich Kriminelle in der Nacht zum Freitag (31.7.) Zutritt zu einem Firmengelände in der Rimbacher Straße verschafften, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster der Metallbau-Firma auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Büroräume. Ob die Kriminellen Beute machten, muss im Rahmen derzeitiger Ermittlungen geprüft werden. Die ungebetenen Gäste flüchteten im Anschluss unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/94050 zu melden.

Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Donnerstag (30.07.2020) zwischen 18:30 h und 19:00 h beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi A3 auf dem Lidl-Parkplatz in der Gaußstraße. Durch den Zusammenstoß bei einem Ein- oder Ausparkmanöver wurde die Beifahrertür des A3 zerkratzt und eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-190 entgegen.

