Bruchsal – Heranwachsende werden nach Verwechslung am Bahnhof Bruchsal gewaltsam angegangen

Karlsruhe (ots) – Drei junge Männer sprachen am späten Donnerstagabend im

Bereich des Bahnhofsplatzes in Bruchsal aus ihrem Auto eine junge Frau in dem

Glauben an, dass es sich bei ihr um eine Bekannte handelt, die sie abholen

wollten. Daraufhin wurden sie von mehreren Personen beleidigt, geschlagen und

verfolgt. Einer der Tatverdächtigen soll sogar eine Pistole in der Hand gehalten

haben.

Um 23.10 Uhr fuhren die drei 18-jährigen Heranwachsenden mit dem Auto zum

Bahnhof Bruchsal, um dort eine Freundin abzuholen. Fälschlicherweise sprachen

sie zunächst eine andere Frau an, die sie für ihre Bekannte hielten. Daraufhin

stürmte eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe zum Auto der jungen Männer.

Ein Mann aus dieser Gruppe schrie die Fahrzeuginsassen an und schlug mit einem

Turnbeutel auf eine Seitenscheibe des Fahrzeugs. Dabei traf er einen

Fahrzeuginsassen im Gesicht.

Die überraschten jungen Männer flohen mit ihrem Auto und holten unweit des

Bahnhofs schnell ihre wartende Bekannte ab. Noch bevor sie wieder losfahren

konnten, wurden sie von einem dunklen PKW abgepasst, aus dem die vier oder fünf

unbekannten Personen vom Bahnhofsplatz ausstiegen – es soll sich um drei Männer

und zwei Frauen gehandelt haben. Die Unbekannten drohten mit Gewalt für den

Fall, dass die drei jungen Männer noch einmal ihre Freundin ansprechen sollten.

Einer der Aggressoren soll dabei eine Pistole in der Hand gehalten haben, ohne

diese jedoch auf jemanden zu richten. Die drei jungen Männer und ihre

hinzugestiegene Bekannte fuhren fluchtartig davon und verständigten die Polizei.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei einen

17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die übrigen Angreifer sind noch

unbekannt. Der vermeintliche Pistolenträger wurde von Zeugen wie folgt

beschrieben: Etwa 180-190 cm groß, kräftig gebaut, südländisches Aussehen,

schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart, mit blauer oder mintfarbener

Oberbekleidung.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 07256 9329-0 mit dem Polizeirevier

Philippsburg in Verbindung zu setzen. Dort wird der Fall aufgrund des

Sachbearbeitungsprinzips am Wohnort des jugendlichen Tatverdächtigen

fortermittelt.

Rheinstetten – 74-Jähriger Autofahrer fordert die Polizei

Rheinstetten (ots) – Nach Hinweisen am Donnerstagabend, dass ein Autofahrer die

Bundesstraße 36 bei Rheinstetten in entgegengesetzter Richtung befährt, konnte

eine Polizeistreife einen 74-jährigen Fiat-Fahrer in der Rudolf-Diesel-Straße

einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68

Promille. Der Mann verhielt sich derart aggressiv, dass ihm Handschließen

angelegt werden mussten. Aufgrund des körperlichen Zustands wurde er mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Blutentnahme verhielt sich

der 74-Jährige weiter uneinsichtig und aufgebracht, sodass er zum Polizeirevier

verbracht werden musste. Von dort wurden Angehörige verständigt, die ihn

schließlich abholten. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt. Außerdem

wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Karlsruhe – Verpuffung in Karlsruhe-Grünwinkel

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 13:00 Uhr gab es in einer Firma in der

Herrmann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel explosionsartige Geräusche.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es aufgrund der Hitze zu einer

Verpuffung bei der Entleerung von zwei Flüssiggastanks. Ein 32-jähriger

Mitarbeiter zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war im

Einsatz, um den Mann in ein Krankenhaus zu befördern. Die genaue Ursache des

Arbeitsunfalls ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr konnte die Lage und die

Explosionsgefahr rasch in den Griff bekommen, so dass keine Evakuierungen

notwendig wurden.

Rheinstetten – Einbruch in Baggerseekiosk

Karlsruhe (ots) – Lebensmittel und Alkoholika haben Diebe in der Nacht auf

Freitag aus einem Baggerseekiosk entwendet.

Die bislang unbekannten Täter öffneten, zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr,

gewaltsam die Eingangstür des Kiosks. Zielstrebig gingen sie in den Lagerraum

und nahm dort Lebensmittel, Getränke sowie Alkoholika im Wert von über 500 Euro

an sich.

Mit seiner Beute verschwand der Dieb in bislang unbekannte Richtung, weshalb das

Polizeirevier Ettlingen auf der Suche nach Zeuge ist, die sich unter der

Telefonnummer 07243 32000 melden können.

Philippsburg – Motorradfahrer muss nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen werden

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend,

bei dem ein 30 Jahre alter Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Gegen 18:00 Uhr wollte die Unfallverursacherin den Kreuzungsbereich

Hans-Thoma-Straße / Rote-Tor-Straße überqueren. Vermutlich aufgrund starker

Sonnenblendung übersieht sie hierbei jedoch den von rechts heranfahrenden

Motorradfahrer und prallte mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die

Wucht des Aufpralls stürzte der Fahrer zu Boden und zog sich dabei schwere

Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

hierbei entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Forst – Exhibitionist in Forst

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann fuhr am Donnerstag gegen 17.00

Uhr mit seinem weißen Kleinwagen auf der Barbarastraße in Forst aus Richtung

Hambürcker Straße kommend. Dort sprach er eine 21-jährige Frau durch sein

offenes Beifahrerfenster an und fragte nach dem Weg zum Bruchsaler Bahnhof. Als

diese sich zu dem Autofahrer drehte, zog er plötzlich seine kurze Sporthose

herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die junge Frau rannte

daraufhin erschrocken zu einem Nachbarhaus und klingelte.

Der Unbekannte wird zwischen 25 und 35 Jahre alt mit Dreitagebart und kurzen

dunkelblonden Haaren beschrieben. Bei seinem Kleinwagen soll es sich um einen

weißen KIA mit Karlsruher Zulassung gehandelt haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier

Bruchsal unter Telefon 07251/726200 zu melden.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Rüppurr

Karlsruhe (ots) – Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte

Täter im Laufe des Donnerstags zwischen 09.00 Uhr und 16.30 Uhr in ein Wohnhaus

im Heinrich-Heine-Ring in Rüppurr. Die Diebe durchsuchten mehrere Schränke,

jedoch wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet Zeugen, sich unter der

Telefonnummer 0721/666-3411 zu melden.

Karlsruhe – Beleidigung und Angriff auf Polizeibeamten aus mutmaßlich fremdenfeindlichen Motiven

Karlsruhe (ots) – Ein 32 Jahre alter Mann wurde in der Nacht auf Freitag nach

fremdenfeindlichen Beleidigungen gegenüber einer Frau im Rahmen der Fahndung von

Polizeibeamten festgenommen. Offenbar aufgrund des Migrationshintergrundes von

einem der Polizisten griff er diesen an und musste vorläufig festgenommen

werden. Zwei Beamte wurden dabei verletzt.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen bedrohte der

Tatverdächtige die 42 Jahre alte Frau um 00.25 Uhr völlig grundlos an der

Straßenbahnhaltestelle Mühlburger Tor. Außerdem beleidigte er sie mit

fremdenfeindlichem Hintergrund. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der

32-Jährige, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Bei der

Kontrolle durch zwei Streifenbeamte weigerte sich der Mann, sich auszuweisen.

Offensichtlich aufgrund des Migrationshintergrundes von einem der beiden

Polizeibeamten griff der Beschuldigte diesen an und versuchte ihn zu schlagen.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht.

Aufgrund der Gegenwehr verletzten sich die beiden Polizei-Einsatzkräfte, konnten

ihren Dienst aber fortführen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von

1,6 Promille.

Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung,

Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Karlsruhe- Zwei Kinder auf Tretroller von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren wurden am

Donnerstagmorgen von einem Pkw erfasst. Dabei wurden die Geschwister schwer

verletzt und wurden mit dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Gegen 09:50 Uhr wollte der 77-Jahre alte Unfallverursacher von der Kriegsstraße

in die Ritterstraße in Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Hierbei kollidierte er

mit den bei Grünlicht querenden Kindern, die mit ihrem Tretroller unterwegs

waren. Beide wurden von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Malsch – Überwachung des Durchfahrtsverbots

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagvormittag führten Beamte der Verkehrsgruppe

Karlsruhe sowie des Polizeireviers Ettlingen erneut Kontrollen hinsichtlich des

Durchfahrtsverbots sowie der Tempo 30 Zone auf der Muggensturmer Straße in

Malsch durch.

In der Zeit zwischen 08 und 11 Uhr kontrollierten die Polizisten dabei neun

Schwerfahrzeuge sowie sechs Pkws. Dabei ergaben sich unter anderem mehrere

Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Außerdem beanstandeten

die Beamten zwei Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel und bei drei Fahrzeugen

war die Ladungssicherung unzureichend. Zudem gab es jeweils zwei Anzeigen wegen

Handybenutzung, nichtangelegter Sicherheitsgurte und

Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein Fahrer missachtete das Durchfahrtsverbot.

Karlsruhe – Jugendliche auf dem Schlossplatz angegriffen

Karlsruhe (ots) – Nach aktuellem Stand hatten sich am Freitag gegen 02:15 Uhr

etwa 10 Jugendliche auf dem Karlsruher Schlossplatz versammelt. Aus unklarer

Ursache wurden sie plötzlich von etwa 5-6 weiteren Jugendlichen angegriffen. Die

Tatverdächtigen sprachen die Geschädigten offenbar kurze Zeit zuvor an, mit der

Bitte ihnen Zigaretten auszuhändigen. Als die Geschädigten die Anfrage

verneinten, gingen sie zunächst weiter. Unvermittelt gingen die Tatverdächtigen

schließlich mit Schlägen auf die Geschädigten los. Als die Geschädigten die

Polizei informierten, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz vor Ort,

konnten zunächst die unter Schock stehenden Geschädigten angetroffen werden. Im

Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten zwei

Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren fest. Ein weiterer jugendlicher

Tatverdächtiger konnte von Beamten der Bundespolizei in einem Gebüsch

angetroffen werden.

Philippsburg – Motorradfahrerin kollidiert mit Reh

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten

Donnerstagabend, als ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 3535 mit einem Reh

kollidierte.

Der 59-Jährige fuhr kurz nach 22:30 Uhr mit seiner Honda auf der K 3535 in

Richtung Philippsburg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer

kollidierte mit dem Tier und stürzte in der Folge. Hierbei wurde er schwer

verletzt und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht

werden.

Für die Unfallaufnahme wurde die K 3535 voll gesperrt. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 34-Jahre alter Fahrradfahrer

zu, als er am Donnerstagabend mit seinem Gefährt zu Fall kam.

Gegen 19:10 Uhr fuhr er mit seinem Zweirad den Fuß- und Radweg entlang der

Bahnlinie zwischen der Bannwaldallee und der Hardecksiedlung. Bei leichtem

Gefälle verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden.

Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Mann führt exhibitionistische Handlungen aus

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann führte am Donnerstag, gegen 09:10

Uhr, exhibitionistische Handlungen in einem in der Willy-Andreas-Allee in

Karlsruhe geparkten Auto aus. Eine 37-jährige Frau kam auf dem Weg zu ihrer

Arbeitsstätte an dem Auto vorbei und meldete den Exhibitionisten der Polizei.

Der Mann befand sich offenbar auf dem Fahrersitz, welchen er extra weit nach

hinten gestellt hatte, und onanierte. Er gab dabei laute Stöhngeräusche von

sich. Der Mann wurde als hellhäutig und zwischen 20 und 40 Jahre alt

beschrieben. Das Kennzeichen des Autos ist leider nicht bekannt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach dem Exhibitionisten verlief negativ.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Infostand zum Polizeiberuf

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Tour zu vielen Fitnessstudios im Stadt- und

Landkreis Karlsruhe besuchen die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums

Karlsruhe am kommenden Montag das „Fit-in“ in der Straße „Am Hasenbiel“ in

Blankenloch. Dort stehen die Beamtinnen und Beamten von 16 bis 21 Uhr mit einem

Informationsstand unter dem Motto „#Copfit“ für Fragen rund um den Polizeiberuf

zur Verfügung. Die Chancen für eine Einstellung bei der Polizei

Baden-Württemberg stehen gut. Im Rahmen der größten Einstellungsoffensive der

Polizei werden in diesem und im nächsten Jahr 3000 junge Nachwuchspolizisten

eingestellt. Die Bewerber für den Polizeidienst müssen sportlich und gesund

sein, eine gute Rechtschreibung sowie mindestens einen mittleren

Bildungsabschluss haben und belastungsfähig sein.

Karlsruhe – Vorfahrt missachtet

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung

Sinnerstraße / Gerberstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen

Fiat-Fahrer und einer 45-jährigen Skoda-Fahrerin. Der Fiat-Fahrer missachtete

die Vorfahrt des von rechts kommenden Skoda-Fahrers, so dass es zu einer

Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Fiat, prallte

gegen eine Grundstücksabgrenzung und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort erstversorgt und im Anschluss zur

weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Rheinstetten – Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte grün?

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr kam es in Rheinstetten im

Einmündungsbereich der Kreisstraße 3723 / Bundesstraße 36 zu einem Unfall beidem

glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf

2.000 Euro geschätzt.

Ein 21-Jahre alte VW- Fahrer befuhr die K 3723 von Durmersheim kommend in

Fahrtrichtung Rheinstetten B 36. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 59-Jähriger die

B 36 kommend in Fahrtrichtung Rastatt. Im Einmündungsbereich kam es zwischen

beiden Fahrzeugen zu einer leichten Kollision. Beide Unfallbeteiligten gaben an

bei grün bzw. bei gelb über die Kreuzung gefahren zu sein und waren sich nicht

einig.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 in

Verbindung zu setzen.