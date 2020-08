Mannheim-Innenstadt: Person nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Der Polizei wurde am Freitagvormittag durch ein

Krankenhaus in Mannheim gemeldet, dass ein 63-jähriger Patient verstorben sei,

der offenbar am Dienstag, 28.07.2020 in der Mannheimer Innenstadt einen

Verkehrsunfall hatte. Der Unfall wurde der Polizei bislang nicht gemeldet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der 63-Jährige mit seinem Fahrrad die

Rheinstraße befahren haben und sei dabei alleinbeteiligt von Rad gestürzt.

Hierbei zog er sich offenbar einen Beckenbruch zu. Er wurde von Rettungskräften

in eine Klinik eingeliefert, wo er, nachdem sich sein Zustand immer weiter

verschlechtert hatte, am frühen Freitagmorgen seinen schweren Verletzungen

erlegen ist und verstarb.

Durch wen die Rettungskräfte verständigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei

Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West/-Jungbusch: Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt

Mannheim-Neckarstadt-West/-Jungbusch (ots) – Mannheim-Neckarstadt-West:

Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt

Das Polizeipräsidium Mannheim führte am frühen Donnerstagmorgen unter

Federführung der BAO West / #SichereNeckarstadt umfangreiche Kontrollen

hinsichtlich des Anwerbens oder Anbietens arbeitswilliger Menschen für einfach

gelagerte Tätigkeiten für die Dauer von einem oder weniger Tage gegen bares

Entgelt, durch. Erfahrungsgemäß werden dabei häufig auch Tatbestände des

Schwarzarbeitsgesetzes, begleitet von ausländerrechtlichen Verstößen und

Sozialleistungsbetrügereien erfüllt. Die Polizei Mannheim wurde von der

Bereitschaftspolizei beim Polizeipräsidium Einsatz und der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Karlsruhe unterstützt.

In der Zeit zwischen vier Uhr und zehn Uhr kontrollierten 16 Beamte von Polizei

und Zoll an verschiedenen Örtlichkeiten in den Stadtteilen Neckarstadt-West und

Jungbusch insgesamt 28 Personen und 9 Fahrzeuge.

Hierbei wurden nachfolgende Ergebnisse erzielt:

5 Personen aus der Ukraine und Weißrussland hielten sich illegal

im Bundesgebiet auf und hatten illegal eine Beschäftigung

aufgenommen. Deren Ausweisdokumente wurden einbehalten und der

zuständigen Ausländerbehörde zugeleitet. Vor dort wurden

Ausreiseverfügungen erlassen. Gegen alle Personen wurden

Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die Arbeitgeber wird

ermittelt.

im Bundesgebiet auf und hatten illegal eine Beschäftigung aufgenommen. Deren Ausweisdokumente wurden einbehalten und der zuständigen Ausländerbehörde zugeleitet. Vor dort wurden Ausreiseverfügungen erlassen. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die Arbeitgeber wird ermittelt. Bei zwei Personen besteht der Anfangsverdacht der illegalen

Beschäftigung und bei zwei Personen bestand der Verdacht des

Sozialleistungsbetrugs. Die Ermittlungen der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit hierzu dauern an.

Diese Maßnahmen, die im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt durchgeführt

wurden, dienen der effektiven und nachhaltigen Bekämpfung der illegalen

Beschäftigung und der häufig damit zusammenhängenden Deliktsfelder der

Schwarzarbeit und des Sozialleistungsbetrugs. Die Erhöhung des Kontrolldrucks

auf die Arbeitgeber dient weiterhin der Aufrechterhaltung der notwendigen

Ordnung, insbesondere auch im Hinblick auf die derzeitige Pandemie-Situation.

Derartige Kontrollen werden, auch zur nachhaltigen Stärkung und Steigerung des

subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung, fortgesetzt

Mannheim-Käfertal: 14-Jähriger greift nach räuberischem Diebstahl Polizeibeamte tätlich an

Mannheim-Käfertal (ots) – Mannheim-Käfertal: 14-Jähriger greift nach

räuberischem Diebstahl Polizeibeamte tätlich an

Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Käfertal nach

einem räuberischen Diebstahl festgenommen und griff dabei Polizeibeamte tätlich

an.

Der 14-Jährige wurde kurz vor 19 Uhr von einem Ladendetektiv in einem

Lebensmittelmarkt in der Mannheimer Straße dabei beobachtet, wie er eine Flasche

Whisky und zwei Dosen Energy-Drink in seinen Rucksack steckte. Anschließend nahm

er zwei weitere Dosen Energy-Drink, bezahlte diese und verließ, ohne die Ware im

Rucksack zu bezahlen, das Geschäft. Als er vom Ladendetektiv angesprochen und

festgehalten wurde, riss er sich los, schlug nach dem Detektiv und flüchtete.

Der Detektiv folgte ihm verständigte dabei die Polizei. Im Stempelpark konnte er

den Polizeibeamten schließlich den Täterzeigen, der sich mit weiteren

Jugendlichen im Bereich des Kinderspielplatzes aufhielt. Beim Herantreten an die

Gruppe, ergriff dieser rasch den Rucksack und machte Anstalten, zu flüchten.

Nachdem ihm die vorläufige Festnahme erklärt worden war, griff er einen der

Beamten mit einem Faustschlag ins Gesicht an. Er wurde von den Ordnungshütern

ergriffen und zu Boden gebracht. Dabei wehrte er sich aufs heftigste. Er konnte

sich schließlich wieder aus den Griffen befreien und baute sich drohend vor den

Beamten auf. Er konnte nach dem Einsatz von Pfefferspray schließlich überwältigt

werden. Dabei versuchte noch ein 15-Jähriger durch Wegziehen eines Beamten, den

Festgenommenen wieder zu befreien. Der 14-Jährige wurden im Anschluss zum

Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, von wo er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Betreuer seiner Wohneinrichtung im

Stadteil Seckenheim gegeben wurde.

Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen

Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Gegen den 15-Jährigen wurden Ermittlungen

wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Mannheim-Feudenheim: Farbschmierer-Trio erwischt und festgenommen

Mannheim-Feudenheim (ots) – Drei Junge Leute beschmierten am Donnerstagabend die

Eisenbahnbrücke an der Schleuse in Feudenheim mit Sprühfarbe. Ein Zeuge

beobachtete gegen 22.30 Uhr drei Personen, die sich auf der Eisenbahnbrücke

aufhalten sollten, Alkohol trinken würden und die Brücke besprühen würden. Beim

Eintreffen einer Polizeistreife, konnten drei Personen im Alter von 16 bis 18

Jahren angetroffen und festgenommen werden, die gerade fluchtartig den Tatort

verlassen wollten. Sie führten einen Stoffbeutel mit sich, in dem sich mehrere

Farbspraydosen befanden. Die Farbe entsprach exakt der Farbe der noch feuchten

Schmierereien an der Brücke. Nach Feststellung der Personalien wurde eine

18-Jährige noch vor Ort auf freien Fuß entlassen, die beiden minderjährigen

Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Gegen alle drei wird nun

wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Mannheim-Gartenstadt: 45-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im

Stadtteil Gartenstadt wurde eine 45-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Eine

22-jährige Frau befuhr kurz vor 15 Uhr mit ihrem Opel den Siebseeweg. An der

Kreuzung zur Wotanstraße nahm sie der 45-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad in der

Wotanstraße unterwegs war und stieß mit ihr zusammen. Dabei stürzte die Frau und

zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau, die keinen Fahrradhelm getragen

hatte, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen

wurde. Über Art und Schwere Ihrer Verletzungen liegen keine weiteren

Informationen vor.

Die Verkehrsprävention beim Polizeipräsidium Mannheim rät, unter dem Motto

„Kluge Köpfe schützen sich und ihr Bestes“ beim Fahrradfahrer stets einen Helm

zu tragen. Damit können Unfall zwar nicht verhindert werden, jedoch kann durch

das Tragen eines Helmes positiv Einfluss auf die Unfallfolgen genommen werden!

Mannheim-Oststadt: Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs und unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut und abgehauen

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag war ein 49-jähriger Mann mit

dem Auto im Stadtteil Oststadt unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis war. Dabei verursachte er unter Alkoholeinfluss einen

Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle.

Der 49-Jährige fuhr kurz nach 16 Uhr mit seinem Opel auf dem Kaiserring in

Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf der linken Abbiegerspur in Richtung

Reichskanzler-Müller-Straße fuhr er einem 68-jährigen Autofahrer auf, der mit

seinem Porsche an der roten Ampel stand. Der 49-Jährige stieg kurz aus und

sprach mit dem Porsche-Fahrer, ohne jedoch seine Personalien zu hinterlassen.

Anschließend stieg er wieder ein und fuhr einfach davon. Der Porsche-Fahrer

konnte noch das Kennzeichen des Opel aufnehmen und verständigte die Polizei.

Der unfallbeschädigte Opel konnte unweit des Wohnorts des Fahrzeughalters, am

Fahrbahnrand geparkt, festgestellt werden. Zwischen Wohnort des Halters und

Abstellort des Fahrzeugs trafen die Beamten schließlich den Fahrzeughalter an

und kontrollierten ihn. Dabei bemerkten sie sofort deutlichen Alkoholgeruch in

dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Mann

wurde daraufhin zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da

er gar nicht mehr im Besitz eines solchen war.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und

Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim – Pkw überschlägt sich nach Kollision mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 30.07.20, um 18.04 Uhr,

die Gontardstraße in Richtung Gontardplatz. Am dortigen Kreisverkehr missachtete

die Frau das Rotlicht der LZA, wodurch es trotz Vollbremsung einer Straßenbahn

zum Zusammenstoß mit dieser kam. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach

liegen. Glücklicherweise wurde nur die 35-jährige Beifahrerin im Pkw leicht

verletzt. Sie wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht, wo sie ambulant

behandelt wurde. Die 45-jährige Fahrerin, die 41-jährige Straßenbahnführerin

sowie die ca. 35 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Am VW entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden.

Der Schaden an der Straßenbahn wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Während der

Unfallaufnahme, des Abschleppvorgangs und den erforderlichen Reinigungsarbeiten

aufgrund einer Ölspur musste der Verkehr am Gontardplatz bis 19.00 Uhr voll, die

Gontardstraße bis 20.40 Uhr teilgesperrt werden. Es wurde örtlich umgeleitet.