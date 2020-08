Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalen randalieren auf Firmengelände / Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

wüteten Unbekannte in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 07:00 Uhr auf dem Gelände

eines Autohauses im Ohrsbergweg. Der oder die Täter zerstörten einige

ausgemusterte Leuchtstoffröhren, die auf dem Hof gelagert waren. Auch warfen sie

mit einer der Röhren ein vergittertes Fenster ein. Der Sachschaden beläuft sich

auf etwa 400 Euro. Ein Einbruchsversuch kann nach ersten Erkenntnissen

ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Eberbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der

besagten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet darum die

Hinweise unter der Rufnummer 06271/9210-0 mitzuteilen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich 5 Verstöße bei einer Fahrzeugkontrolle festgestellt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend führten Beamte des

Polizeirevieres Neckargemünd Verkehrskontrollen im Bereich der Neckarsteiner

Straße in Kleingemünd durch. Bei der Kontrolle eines Fiat gegen 23:40 Uhr

händigte der 47-jährige Fahrer den Beamten einen italienischen Führerschein aus,

der gefälscht war. Des Weiteren stellten die Beamten während der Kontrolle fest,

dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung seines

Pkw fanden die Beamten unter dem Fahrersitz zudem eine geringe Menge Marihuana,

sowie zwei verbotene Gegenstände, ein Springmesser und eine Stichwaffe in Form

einer EC-Karte. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Fahren unter

Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von

Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.