Zeugenaufruf nach versuchtem Raub am Schinnergraben

Mainz (ots) – Dienstag, 28.07.2020 20:45 Uhr bis 20:50 Uhr

Ein 17-Jähriger steigt am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr an der Endhaltestelle

Schinnergraben der Straßenbahnlinie 52 aus. Ihm fällt eine Gruppe junger Männer

auf, die an der gleichen Haltestelle aussteigen.

Eine Person dieser Gruppe spricht ihn an, ob er Geld mit sich führe, was er

verneint. Unvermittelt wird der 17-Jährige zu Boden geschlagen und von zwei

Personen mittels Schlägen und Tritten an Kopf und Körper traktiert. Die

unbekannten Täter lassen erst von ihm ab, als bislang unbekannte Personen

einschreiten.

Der 17-Jährige schätzt die Personengruppe auf 17 bis 21 Jahre, circa 180 bis 185

cm groß und schlank. Einer hatte einen Vollbart, drei Personen lockige Haare und

einer trug eine rote Kappe. Drei Personen trugen Jogginghosen, einer eine

schwarze Jeans. Zwei trugen Umhängetaschen und einer eine Bauchtasche.

Die Polizei ist auf der Suche nach den unbekannten Personen, die dem 17-jährigen

Geschädigten zur Hilfe geeilt sind und möglicherweise weitere Angaben zu den

Tätern machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Betrugsfälle durch Gewinnversprechen am Telefon

Mainz (ots) – „Sie haben gewonnen!“ Wer freut sich nicht, das zu hören? Wer aber

eine solche Nachricht bekommt, sollte vorsichtig sein. Denn dabei handelt es

sich nicht selten um eine hinterhältige Betrugsmasche mit einem falschen

Gewinnversprechen. Im Juli 2020 haben sich insgesamt elf Betrugsfälle durch

Gewinnversprechen am Telefon ereignet. Neun Mal bleibt es beim Versuch, in zwei

Fällen sind Schäden jeweils in Höhe eines vierstelligen Betrages entstanden.

In den aktuellen Fällen wird den Geschädigten am Telefon zunächst ein Gewinn im

fünfstelligen Bereich versprochen. Um den Gewinn zu erhalten, müsse man zunächst

Guthabenkarten von verschiedenen Anbietern im Wert eines vierstelligen Betrages

kaufen und die Codes an den Anrufer weitergeben. Zum Teil haben die Geschädigten

mehrere Tausend Euro verloren.

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie die Tricks der Täter

erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfall auf Geschwister-Scholl-Straße

Mainz (ots) – Donnerstag, 30.07.2020, 14:13 Uhr

Ein 53-jähriger Autofahrer fährt von einem Parkplatz auf die

Geschwister-Scholl-Straße und missachtet dabei die Vorfahrt eines LKW, der die

Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Hechtsheim befährt. Es kommt zur

Kollision. Das Auto wird so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden muss.

Die Mitfahrer des 53-Jährigen stehen unter Schock.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Trickdiebstahl – Betrüger geben sich als Stromableser aus

Mainz (ots) – Donnerstag, 30.07.2020, 12:30 Uhr

Zwei unbekannte Männer folgen einem 84-Jährigen zu seiner Wohnungstür in der

Mainzer Oberstadt. Als seine Frau ihm die Tür öffnet, geben sich die beiden

Männer als Mitarbeiter der „Wohnbau“ aus und geben an, dass sie Strom ablesen

müssten. Einer der beiden Männer lenkt das Ehepaar ab, so dass der andere

unbeobachtet das Schlafzimmer durchwühlen kann. Nach Angaben des Ehepaares wurde

nichts entwendet.

Personenbeschreibung:

Person 1:

circa 18 Jahre

circa 185 cm

dünn

weißes Hemd

Person 2:

circa 50 Jahre

circa 180 cm

kräftig

graue Haare und grauer Bart

blaues Hemd mit lila Punkten

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.