Betrüger am Telefon abblitzen lassen!

Kaiserslautern (ots) – Die richtige „Antwort“ hatte eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Donnerstag für Betrüger parat. Als die 31-Jährige am Vormittag

einen Anruf einer unbekannten Frau erhielt, die behauptete, sie habe eine Reise

und Bargeld gewonnen – man benötige nur noch die Kontodaten der Gewinnerin –

reagierte diese spontan: Sie legte einfach auf und beendete damit den

Betrugsversuch. Damit wurde die 31-Jährige indirekt zur Gewinnerin…

Einen ähnlichen Anruf hatte bereits am Mittwoch ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet erhalten. Wie der 22-Jährige nachträglich bei der Polizei anzeigte,

wurde ihm telefonisch mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel mehrere hundert

Euro gewonnen habe. Ein Teil des Gewinns solle nun in Form von Reise-Coupons an

seine Adresse geschickt werden, das restliche Geld würde man auf sein Konto

überweisen – dafür benötige man jedoch seine Bankdaten. Der 22-Jährige traute

der Geschichte nicht und gab seine Daten nicht preis. Einen Tag später überlegte

er sich, Anzeige zu erstatten. |cri

Berauscht auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Einen E-Scooter-Fahrer haben Polizeibeamte am

Donnerstagabend in der Mainzer Straße kontrolliert. Während er routinemäßigen

Überprüfung des 20-jährigen Mannes fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein

Urintest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer stand unter dem Einfluss eines

Rauschmittels.

Er wurde mit zur Dienststelle genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Auf

ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Gerade noch verhindern konnte eine Streife eine Trunkenheitsfahrt am

Donnerstagvormittag in der Goethestraße. Die Polizeibeamten beobachteten einen

Mann, der seine Bierdose in einem Zug leer trank und sich anschließend auf sein

Fahrrad setzen wollte. Sie stoppten ihn noch rechtzeitig und baten ihn zum

Alkoholtest – Ergebnis: 0,75 Promille in der Atemluft. Dem 46-Jährigen wurde der

Fahrtantritt untersagt. Er machte sich daraufhin zu Fuß auf den Weg. |cri

Autos mit Fußtritten traktiert

Kaiserslautern (ots) – Durch Fußtritte sind in der Nacht zu Freitag in der

Kanalstraße zwei Autos beschädigt worden. An beiden Fahrzeugen – einem Mercedes

Vito und einem Seat Cordoba – wurde jeweils ein Außenspiegel demoliert.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit war den bisherigen Ermittlungen

zufolge gegen 1.40 Uhr. Die Fahrzeuge waren nur wenige Meter voneinander

entfernt abgestellt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 /

369 – 2150. |cri

Bei Rot über die Ampel?

Kaiserslautern (ots) – Die Ampeln an der Kreuzung Mainzer Straße/Hilgardring und

Mainzer Straße/Donnersbergstraße standen am Donnerstagnachmittag sozusagen im

Mittelpunkt einer Verkehrskontrolle. An beiden Ampeln nahmen Polizeibeamte

jeweils zwei Stunden lang Rotlichtverstöße ins Visier.

Die Bilanz: Zwei Autofahrer wurden in diesem Zeitraum dabei erwischt, als sie

das Rotlicht missachteten und einfach weiterfuhren. Auf beide kommt ein Bußgeld

von mindestens 90 Euro sowie ein Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ zu. Je

nachdem, wie lange die Rotphase schon dauerte, kann das Bußgeld auch höher

ausfallen, ein weiterer Punkt sowie ein Fahrverbot hinzukommen.

Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten bei ihren Kontrollen noch einen

Handyverstoß (Telefonieren während der Fahrt) und zwei Gurtmuffel fest. Bei der

Überprüfung der jeweiligen Fahrer und Fahrzeuge erhielt einer noch einen

Mängelbericht, weil er keine Warnweste im Auto mitführte. |cri

Haustür aufgetreten und schlafen gelegt

Kaiserslautern (ots) – Einen unbekannten Mann hat ein Anwohner der Kanalstraße

am frühen Donnerstagmorgen im Treppenhaus seines Wohnanwesens entdeckt und die

Polizei verständigt. Der Unbekannte würde schlafen. Er habe offenbar die Haustür

eingetreten, um sich Zugang zu verschaffen.

Eine Streife schaute kurz nach 4 Uhr vor Ort nach und fand die Haustür angelehnt

mit beschädigtem Schließblech und einem deutlichen Fußabdruck. Bei dem

schlafenden Mann im Treppenhaus handelte es sich um einen amtsbekannten

20-Jährigen, der in den vergangenen Tagen schon mehrfach negativ aufgefallen

war.

Von den Beamten geweckt und befragt, gab der 20-Jährige an, auf den ersten Bus

warten zu wollen. Er habe sich durch Klingeln Zugang zum Haus verschafft. –

Allerdings passte das Profil seiner Schuhe verdächtig genau zu dem Abdruck an

der Haustür. Gegen den Mann wird deshalb wegen Sachbeschädigung und

Hausfriedensbruchs strafrechtlich ermittelt. |cri

Radfahrer prallt gegen Auto und stürzt

Kaiserslautern (ots) – Die Wege einer Autofahrerin und eines Fahrradfahrers

haben sich am Donnerstag in der Brandenburger Straße gekreuzt. Für den Biker

endete die Begegnung mit einer Platzwunde am Kopf, Schürfwunden am Körper sowie

einem ramponierten Fahrrad.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit

auf dem Radweg parallel zur Brandenburger Straße in Richtung Trippstadter Straße

unterwegs. Die Autofahrerin kam mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Baumarktes und

wollte in die Brandenburger Straße einbiegen.

Der 39-jährige Biker prallte gegen die Fahrerseite des Wagens und stürzte zu

Boden, wobei er sich eine Platzwunde und mehrere Schürfwunden zuzog. Der Mann

wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige

Autofahrerin blieb unverletzt. |cri

Gegen Baum geprallt und überschlagen

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache hat ein

Autofahrer am Donnerstagmittag auf der L372 einen Unfall gebaut. Der 61-jährige

Mann war mit seinem Pkw unterwegs von Reichenbach-Steegen in Fahrtrichtung

Kollweiler, als er kurz vor 13 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle

über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter durch den

Straßengraben, bevor er gegen einen Baum prallte. Durch den Anstoß drehte sich

der Pkw, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Ersthelfer an der Unfallstelle konnten den Mann aus dem Wagen befreien und

kümmerten sich um ihn, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 61-Jährige zog sich

Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Sein Auto musste abgeschleppt werden. An dem Opel Grandland dürfte Totalschaden

entstanden sein. |cri

Radfahrer belästigt Fußgängerinnen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind drei Fälle von sexueller Belästigung

durch einen Fahrradfahrer im Stadtgebiet gemeldet worden. Sowohl am Donnerstag

als auch am Freitag näherte sich der Unbekannte morgens mit seinem Rad

Fußgängerinnen und begrapschte sie entweder am Po oder an der Brust.

Eine 23-jährige Frau gab bei der Polizei zu Protokoll, dass der Mann am

Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Hasenstraße an ihr vorbeigefahren sei und

ihr während der Fahrt an den Po gegriffen habe.

Rund eine Stunde später wurde der Radler in der St.-Franziskus-Straße gesehen,

wo er in Höhe einer Schule einer Frau an die Brust gegrapscht habe. Ein Zeuge

meldete die Beobachtung der Polizei. Das Opfer gab gegenüber dem Zeugen zwar an,

sie werde zur Polizei gehen, bislang hat sie aber noch keinen Kontakt

aufgenommen. Die Frau wird gebeten, sich zu melden – ihre Aussage kann für die

Ermittler wichtig sein.

Am Freitagmorgen ging eine Meldung aus der Schneiderstraße ein. Eine Frau, die

zu Fuß in der Innenstadt unterwegs war, teilte mit, dass sich gegen 7.40 Uhr ein

Radfahrer von hinten genähert und ihr im Vorbeifahren an den Po gegriffen habe.

Ob es sich in den gemeldeten Fällen um denselben Täter handelt, ist noch unklar.

Die Beschreibung des Unbekannten ähnelt sich allerdings in vielen Punkten.

Demnach ist der Radfahrer zwischen 30 und 45 Jahre alt, hat eine schlanke Figur,

dunkle Haare und ist vom Äußeren her ein südländischer Typ mit dunklerem Teint.

Unterschiede in der Täterbeschreibung gibt es, was die Körpergröße betrifft:

Während eine der Frauen den Täter als „ziemlich groß“ wahrgenommen hat, gab der

Zeuge aus der St.-Franziskus-Straße an, der Mann sei ungefähr 1,60 bis 1,70

Meter groß.

In einem Fall nahm das Opfer im Gesicht des Täters dicke Augenbrauen wahr, an

anderer Stelle wurden eine schwarze Brille und Akne-Narben gesehen. Am

Freitagmorgen trug der Täter dunkle Jeans und ein rotes T-Shirt.

Falls es weitere Betroffene gibt, die von dem Radfahrer belästigt wurden, werden

diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. Auch weitere Zeugenhinweise auf den Radfahrer, sein

Aussehen und seine Fluchtrichtung werden gern entgegengenommen. |cri