Grünberg/Lollar/Gießen: Raser, sowie illegale Tuner und Poser kontrolliert

Mehrere Beamte der Arbeitsgruppe Tuner und Poser, die von Beamten der Bereitschaftspolizei Lich unterstützt wurden, waren gestern im Kreisgebiet unterwegs.

Poser, Tuner und Raser waren zuletzt in Gießen und im Kreisgebiet immer wieder negativ aufgefallen. Anwohner und Zeugen hatten zuletzt mehrfach die Polizei verständigt und auf die offenbar illegal getunten Fahrzeuge und Raser hingewiesen. Die Arbeitsgruppe der Polizeidirektion Gießen, die bereits seit über einem Jahr tätig ist, führt regelmäßig zielgerichtete Kontrollen durch. Durch die fachkundigen Mitarbeiter, die eng mit anderen Behörden wie der Zulassungsstelle zusammenarbeiten, wurden zuletzt einige schwarze Schafe herausgezogen.

So war es auch am Donnerstag 30.7.2020 in Grünberg, Lollar und Gießen. In 11 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis der kontrollierten Autos.

Um die Mittagszeit zogen die Beamten am Gallusplatz in Grünberg insgesamt 24 Fahrzeuge “aus dem Verkehr”. Bei sechs überprüften Fahrzeugen wurde festgestellt, dass dort Teile, die nicht entsprechend eingetragen waren, verbaut wurden. Auf die Autofahrer kommt jeweils ein Verfahren zu. Darüber hinaus wurden einige Mängelkarten ausgestellt bzw. ein Gurtmuffel verwarnt. Am Nachmittag wurden 17 Autofahrer bzw. deren Fahrzeug am Sportplatzweg in Lollar genauer unter die Lupe genommen. Auch hier mussten die Spezialisten der Arbeitsgruppe feststellen, dass sich an vier der überprüften PKW die Betriebserlaubnis nicht mehr gültig war. Auch hier wurden durch die Besitzer Veränderungen vorgenommen und dann nicht eingetragen. Ein weiterer Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen. Er war offenbar ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem PKW unterwegs. Ein weiterer Fahrer hatte offenbar Drogen genommen. Er musste mit zur Blutentnahme. Am Abend wurde in der Kreisstadt (Westanlage) kontrolliert. Dabei wurden acht Fahrzeuge angehalten. Hier war es “nur” ein Fahrzeug, bei dem die Betriebserlaubnis bei den Gießener Kontrollen erlosch.

Gießen: Dieb gesucht

Während und nach einem Einkauf wurde eine 19 – Jährige in der Robert-Bosch-Straße bestohlen. Ein Unbekannter hatte in deren Einkaufstüte gegriffen. Die 19 – Jährige hatte dies mitbekommen und sprach den Unbekannten an. Der Mann, den die Geschädigte auf etwa 55 Jahre schätzt, legte dann die Tüte zurück. Später stellte es sich heraus, dass der Mann Bargeld aus der Tüte entwendet hatte. Der Dieb stieg in einen grauen PKW und fuhr in unbekannte Richtung davon. Er soll einen kleinen Bauchansatz und eine kräftige Figur haben. Weiterhin soll er mit einem blauen Hemd oder Short bekleidet gewesen sein und eine Brille getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Begleiter verhindert offenbar Diebstahl

Ihrem Begleiter hat es eine 23 – Jährige offenbar zu verdanken, dass sie am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr, nicht bestohlen wurde. Ein Unbekannter hatte versucht, an einem Lebensmittelmarkt in der Grünberger Straße, den Rucksack der Frau zu stehlen. Der Bekannte der Frau konnte dies offenbar verhindern, so dass der Dieb ohne Beute flüchtete. Der Mann, der gesucht wird, soll einen dunklen Teint haben und etwa 175 Zentimeter groß sein. Auffällig an ihm sollen die blondierten Haare und ein blaues Shirt mit weißen Streifen an ihm sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Langgöns: 20 – Jähriger muss mit zur Blutentnahme

Im Leihgesterner Weg kam es am späten Donnerstagabend offenbar zu einer “Drogenfahrt”. Ein 20 – Jähriger, der mit seinem Auto dort unterwegs war, wurde kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass der Heranwachsende offenbar Drogen zu sich genommen hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste dann mit zur Blutentnahme.

Laubach: Vandalen am Waldkindergarten

Mehrere Gegenstände haben Vandalen zwischen Montag und Freitag auf dem Gelände eines Waldkindergartens im Oberseener Weg angerichtet. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle

Gießen: Geparkten Opel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Mittwoch (29.Juli) 17.00 Uhr und Donnerstag (30.Juli) 11.30 Uhr einen Opel in der Sieboldstraße. Der graue Corsa stand auf einem Parkplatz hinter einem Wendehammer. Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (30.Juli) gegen 11.20 Uhr auf der Landstraße 3481 bei Nieder-Bessingen. Ein 69-jähriger Mann in einem Audi fuhr von der Langsdorfer Straße in den Kreisel bei Nieder-Bessingen ein. Dabei übersah er offenbar einen 63-jährigen Mann auf einem Motorrad, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich eine 63-jährige Mitfahrerin des Motoradfahrers leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Porsche touchiert

Donnerstagabend (30.Juli) gegen 22.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann in einem Mercedes die Rodheimer Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 61 touchierte er vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Zu einem Unfall kam es am Freitag (31.Juli) gegen 11.30 Uhr in Wieseck. Ein 59-jähriger Mann befuhr in einem VW den Alten-Busecker-Weg in Richtung Weimarer Straße. Als der 59-Jährige abbremsen musste, bemerkt dies eine 24-jährige Frau in einem LKW zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Henriette-Fürth-Straße

Zwischen Dienstag (28.Juli) 18.00 Uhr und Mittwoch (29.Juli) 20.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Toyota in der Henriette-Fürth-Straße. Vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür beschädigte der Unbekannte den weißen Prius auf der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

