Polizei Eschwege

Brand einer Scheune

Großalmerode OT Laudenbach (ots) – Am Donnerstag 30.07.2020 wurde gegen 18:15 Uhr der Brand einer Scheune in der Ortsmitte von Laudenbach gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Funkstreife konnte festgestellt werden, dass die Scheune bereits vollständig brennt. In der Scheune waren Heu und Stroh gelagert. Darüber hinaus standen einige landwirtschaftliche Maschinen in der Scheune.

Nach dem derzeitigen Stand wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen auf 200.000 Euro belaufen.

Zur Brandbekämpfung waren etwa 120 Feuerwehrleute aus dem Werra-Meißner-Kreis eingesetzt. Die Bevölkerung wurde gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. Die Kriminalpolizei in Eschwege hat die Ermittlungen übernommen.

Wettscheine im Wert von über 10.000 Euro verspielt und ohne zu bezahlen verschwunden

Eschwege (ots) – Am Donnerstagmittag 30.07.2020 hat ein dunkelhäutiger Mann ein Spielhallen-Wettbüro in der Niederhoner Straße aufgesucht und bei einer Angestellten sog. Spielscheine zum Einsatz für Live-Wettspiele verlangt. Nachdem ihm diese ausgehändigt wurden und die Wettspiele allesamt erfolglos verliefen, verschwand der Mann ohne die Wettscheine zu bezahlen.

Der Mann soll etwa gegen 13.00 Uhr in das Wettbüro gekommen sein, wo ihm die Mitarbeiterin der Spielhalle auf sein Geheiß hin insgesamt 50 Wettscheine im Gegenwert von etwa 10.250 EUR ausstellte. Entgegen der üblichen Praxis bezahlte der Mann die Scheine aber nicht gleich, sondern gab offenbar glaubhaft an, die Scheine mit Gewinnen aus den Wettgeschäften bezahlen zu wollen.

Da die Spiele letztlich sämtlich ohne Erfolg blieben und die Mitarbeitern auf die Bezahlung des ausstehenden Betrages drängte, verschwand der Mann mit den Worten, noch Geld holen zu müssen. Da der Mann jedoch nicht mehr auftauchte, entstand dem Wettbüro nun ein finanzieller Schaden in der besagten Höhe, sodass man den Vorfall im Anschluss bei der Polizei zur Anzeige brachte.

Die Angestellte kann den Mann wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 26-27 Jahre alt, dunkelhäutig. Dem äußeren Erscheinungsbild nach afrikanisch. Kurze Haare, ca. 185-190 cm groß, sportliche Figur, sprach Englisch. Baseballkappe mit weißem Schild, Muscle-Shirt in creme-weiß mit zwei großen Zahlen im Brustbereich. Mundschutz mit Camouflage-Muster. Der Mann führte einen roten Rucksack mit sich

Hinweise in dem Fall, in dem jetzt das Fachkommissariat für Betrug der Kripo Eschwege ermittelt, werden unter der Nummer 05651/925-0 entgegengenommen.

Einbruchsdiebstahl in alten Bahnhof “Eschwege West”

In einem noch nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum waren Unbekannte offenbar auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs “Eschwege West” in der Eltmannshäuser Straße in Niederhone zu Gange und haben sich gewaltsam Zugang zu dem ehemaligen Betriebsgebäude und einer Lagerhalle verschafft.

Die Täter drangen in die Gebäude ein, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, so dass derzeit nur von einem reinen Sachschaden in Höhe von 500 Euro ausgegangen wird. Festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr.

Wildunfall

Einen Wildunfall mit 500 Euro Schaden nach dem Zusammenstoß eines 43-jährigen Autofahrers aus Meinhard mit einem Hasen registrierte jetzt die Eschweger Polizei. Der Mann war offenbar am Mittwochmorgen gegen 03.50 Uhr auf der Kreisstraße K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf unterwegs gewesen, als es zu dem besagten Unfall mit dem Tier kam, dass bei dem Zusammenprall verendete.

Autofahrer streift geparkten Pkw

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Freitagmorgen gegen 09.40 Uhr einen geparkten Pkw gestreift, als er in Eschwege die Straße Neustadt von der Humboldtstraße in Richtung Wiesenstraße befuhr. Die beiden Autos wurden jeweils mit einem Schaden von 700 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Fahrlässige Brandstiftung wegen Einsatz eines Abflammgerätes

Weil er mit einer Abflammgerät mit angeschlossener Gasflasche Unkraut im Vorgarten in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus vernichten wollte und dadurch ein Gebüsch und einen Gartenzaun fahrlässig in Brand setzte, rückte Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr die Feuerwehr nach Bad Sooden-Allendorf in die Straße Am Haintor zu einem 76-jährigen Rentner aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Mann mit seiner Frau das Feuer aber bereits gelöscht. An den Pflanzen und am Gartenzaun bezifferte die hinzugerufene Polizei dann einen Schaden in Höhe von 150 Euro. Der Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Diebe entwenden Modeschmuck aus Patientenzimmer

Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf hat aktuell eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen, wonach einer 61-jährigen Frau aus Korbach eine Tasche mit Modeschmuck im Wert von 245 Euro entwendet wurde. Die Frau hatte am 29.07.2020 ein Zimmer in einer Reha-Klinik in Bad Sooden-Allendorf Am Haintor bezogen und stellte am Freitagmorgen fest, dass die Jutetasche mit dem darin befindlichen Schmuck aus ihrem Schrank verschwunden war. Darin befanden sich u.a. Magnetanhänger, sowie diverse Ketten und Ohrringe. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Unfallflucht – Polizei ermittelt gegen 39-Jährigen

Am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr hat offenbar ein 39-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf einen geparkten Pkw in der Lindenallee von Bad Sooden-Allendorf gestreift und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die ersten Ermittlungen der aufnehmenden Beamten ergaben hatten Zeugen beobachtet, wie der Fahrer offenbar vom Balzerbornweg kommend unterwegs war, dann auf die linke Fahrbahnseite geriet und dort einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. Bei Eintreffen der Streife, war der Fahrer, der sein Fahrzeug etwa 200 Meter vom Unfallort abgestellt hatte, nicht mehr vor Ort. Anhand erster Befragungen von Zeugen richten sich die Ermittlungen der Polizei in Eschwege wegen Fahrerflucht derzeit gegen den besagten 39-Jährigen. Der Schaden an den beiden involvierten Fahrzeugen ist mit 250 Euro eher gering.

Polizei Witzenhausen

56-jähriger Autofahrer prallt mit Kleinbus zusammen

Beim Ausparken in der Marktgasse in Witzenhausen hat am Freitagmorgen gegen 10.40 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen einen hinter ihm haltenden Kleinbus übersehen, in dem ein 33-Jähriger aus Fuldatal unterwegs war. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Polizei Sontra

Einbruchsdiebstahl in Tankstelle Datterode

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Datterode eingebrochen. Die Täter hatten gegen etwa 02.05 Uhr mittels Gullydeckel die Scheibe zum Verkaufsraum des Gebäudes in der Leipziger Straße eingeworfen und dann aus dem Verkaufsraum mehrere Päckchen Zigaretten entwendet.

Der Stehlschaden wird mit 200 Euro angegeben, der entstandene Sachschaden an der Verglasung des Verkaufsraums wird auf 5.000 Euro beziffert. Zeugen wollen noch bemerkt haben, wie drei Täter nach der Tat fußläufig vom Tatort flüchteten. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrskontrolle in Sontraer Innenstadt – Beamten leiten Ermittlungsverfahren gegen betrunkenen Autofahrer ein

Die Beamten der Polizei in Sontra haben am Donnerstagabend 30.07.2020 zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr in der Göttinger Straße in Sontra eine Verkehrskontrollstelle eingerichtet und mehrere Pkws aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten und kontrolliert.

Neben einer Verwarnung wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit in einem Fall und einem leicht positiven Atemalkoholtest, der mit einem Wert von 0,28 Promille jedoch folgenlos blieb in einem anderen Fall, geriet aber auch ein Autofahrer in die Kontrollstelle, der mit einem Atemalkoholtest von 1,73 Promille deutlich zu viel getrunken hatte.

Diesen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Dazu kommt, dass der Mann, bei dem es sich um einen 62-Jährigen aus Sontra handelt, keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, sodass er sich auch wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis strafbar gemacht hat. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Trunkenheit musste sich der 62-jährige Fahrer dann auch einer Blutentnahme unterziehen.

Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis erwartet zudem eine 53-jährige Frau aus Sontra, mit deren Fahrzeug der 62-Jährige unterwegs war.

