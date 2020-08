Schwalmstadt (ots) – Die Staatsanwaltschaft Marburg lobt eine Belohnung von 1.500 Euro aus. Nachdem unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 03.07.2020 und dem 06.07.2020 auf einer Baustelle an der Autobahn 49 bei Schwalmstadt versucht hatten, mehrere Bagger mit selbstgebauten Brandsätzen in Brand zu setzen, laufen die umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Marburg auf Hochtouren. Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Ergreifung der Täter führen konnten, werden weiterhin Zeugen gesucht.

Die Brandsätze an 5 Baggern auf der Baustelle waren am Morgen des 06.07.2020 fast zeitgleich zu einem Bekennerschreiben einer “Autonomen Kleingruppe” im Internet entdeckt worden. Aufgrund der möglicherweise politisch motivierten Tat werden die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Marburg bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Die durch die Täter entzündeten Brandsätze gingen zum Glück, vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse, aus. Da bei einer späteren möglichen Selbstentzündung auch Personen hätten zu Schaden kommen können, werden die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes geführt.

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft Marburg eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt.

Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs.

Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Hinweise zur Tat oder auf die Täter werden unter

Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

