Kreis Bad Dürkheim: Spatenstich für Glasfaserausbau in Stadt Bad Dürkheim, VG Deidesheim und VG Wachenheim

Bad Dürkheim – Nachdem in der vergangenen Woche in Lindenberg der Startschuss für den kreisweiten Glasfaserausbau fiel, erfolgte heute (30.07.2020) der symbolische Spatenstich für die Bauarbeiten in Los 2.1. Hierunter fallen die Stadt Bad Dürkheim, die Verbandsgemeinde Deidesheim und die Verbandsgemeinde Wachenheim. Die Bürgermeister Christoph Glogger, Peter Lubenau und Torsten Bechtel freuten sich gemeinsam mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, dass es jetzt mit dem Ausbau des schnellen Internets losgeht.

In der Stadt Bad Dürkheim sowie in den Verbandsgemeinden Deidesheim und Wachenheim erhalten in den nächsten Monaten knapp 2.500 im Kreisprojekt definierte A-Adressen einen Glasfaserhausanschluss. Diese verfügen aktuell über Bandbreiten von unter 30 Mbit/s und sind darum Teil des geförderten Ausbaus. Zudem macht inexio 1.500 Hausbesitzern entlang der neu zu bauenden Trasse ebenfalls ein Angebot für einen Glasfaseranschluss (B- Adressen). Die A-Adressen werden über das Kreiscluster gefördert, für sie ist der Hausanschluss kostenlos. Die B-Adressen profitieren von ihrer Lage entlang der neuen Trasse erhalten den Ausbau zu günstigen Konditionen.

Insgesamt können rund 9.000 Adressen im Kreisgebiet über das Förderprogramm ausgebaut werden. Ob die eigene Adresse in diesem Bereich liegt, kann jeder auf den Seiten der Kreisverwaltung Bad Dürkheim nachschauen. Ergänzend hierzu unterbreitet die inexio allen Anliegern entlang einer im Rahmen des Ausbauprojektes liegenden Trasse ebenfalls einen Glasfaserhausanschluss im eigenwirtschaftlichen Ausbau. Hierdurch könnten weitere etwa 5.000 Adressen im Kreisgebiet erschlossen werden.

Landrat Ihlenfeld betonte noch einmal die Bedeutung des Infrastrukturausbaus. „Spätestens in den letzten Monaten ist deutlich geworden, dass in Zukunft die digitale Infrastruktur, die ‚digitalen‘ Autobahnen, ebenso wichtig – wenn nicht sogar wichtiger – sind als unsere ‚normalen‘ Autobahnen. Das kreisweite Glasfaser-Projekt bringt uns hier dank der Unterstützung des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz ein gutes Stück voran.“

Nach Fertigstellung der Glasfaser-Hausanschlüsse stehen den Kunden auf Wunsch Bandbreiten von 1 Gbit/s zur Verfügung. „Der Sprung ins Gigabit-Zeitalter sichert den Menschen auch in Zukunft stets eine erstklassige Anbindung“, erläuterte Neva Christ, Projektleiterin bei inexio. Die Glasfaser wird direkt bis in das Gebäude geführt. Dieser Ausbau wird kurz FTTB (fiber to the building) genannt. Die Verkabelung im Haus ist dann jeweils durch den Eigentümer selbst an die neue Technologie anzupassen (sog. Inhouse- Verkabelung).

Die Bürgermeister Christoph Glogger, Peter Lubenau und Torsten Bechtel sind froh, dass es nun an die konkrete Umsetzung des Ausbaus geht. „Mit dem Start der Tiefbauarbeiten nimmt das Projekt Glasfaserausbau endgültig Gestalt an und die Menschen erkennen, dass die aufwändigen und intensiven Vorarbeiten nun auch zum Ziel führen. Heute ist ein guter Tag für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns schon darauf, in einigen Monaten die ersten Anschlüsse zu feiern.“ Bis Ende 2021 soll der Ausbau über das Kreiscluster im gesamten Landkreis spätestens abgeschlossen sein.

Parallel zum Bau starten nun auch die Vertriebsaktivitäten von inexio. Corona-bedingt hat inexio die Hausbesitzer zuerst per Post über die Möglichkeiten informiert, wird in den nächsten Wochen aber auch vor Ort die Beratungen durchführen. Rechtzeitig vor der Installation des Hausanschlusses nimmt das Bauunternehmen mit den Hausbesitzern Kontakt auf und bespricht letzte Details. Wer sich bereits vorab über die verfügbaren Tarife informieren möchte, findet unter www.inexio.net/bad-duerkheim alle Informationen.