Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von 20:50 Uhr bis 21:05 Uhr kam es am Mittwoch, 29.07.2020, zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Martin-Luther-Straße in Neustadt parkte der 20-jährige Geschädigte seinen weißen Mercedes. Nach einem kurzen Einkauf musste der junge Mann feststellen, dass sein Fahrzeug an der vorderen rechten Seite beschädigt wurde. Der noch unbekannte Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die etwas beobachten konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten diese Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 mitzuteilen.

Grünstadt: Randalierer in Spielcasino

Grünstadt, Industriestraße – 29.07.2020, 22:11 Uhr (ots) – Nach Mitteilung über einen Randalierer in einem Spielcasino trafen die Beamten einen 34-Jährigen aus Eisenberg in der Industriestraße an. Dieser hatte zuvor in einem Spielcasino einen Stuhl beschädigt und lief mit einem abgeschlagenen Stuhlbein wütend auf dem Gelände herum. Mehreren Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, kam er zunächst nicht nach. Der 34-Jährige erhielt ein Betretungsverbot.

Grünstadt: Unter BTM-Einfluss am Steuer; PKW-Fahrer wird aggressiv

Grünstadt, St.-Peter-Straße – 29.07.2020, 16:00 Uhr (ots) – Ein 40-Jähriger PKW-Fahrer aus Grünstadt wurde gestern in der St.-Peter-Straße kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf BTM-Einwirkung. Der Fahrer gab an, dass er Cannabis auf Rezept erhalte und früher „harte Drogen“ konsumiert hätte. Er lehnte sämtliche Tests ab, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Als der Betroffene weglaufen wollte, musste er festgehalten werden. Er schlug dabei um sich und beleidigte die Beamten öffentlichkeitswirksam mit üblen Schimpfworten. Während der Blutentnahme auf der Dienststelle warf er sein Handy auf eine Beamtin, verfehlte diese aber knapp. Das Handy ging dabei zu Bruch.

Großkarlbach, Obersülzen: 2 x Weiterfahrt mit PKW verhindert

Großkarlbach / Obersülzen – 29.07.2020, 18:50 und 20:50 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines 33-jährigen PKW-Fahrers in Großkarlbach stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp unter 0,5 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Das Fahrzeug wurde bis zur Ausnüchterung sichergestellt. In Obersülzen erging es einem 53-Jährigen aus Freinsheim ähnlich. Auch er hatte einen Atemalkoholwert von knapp unter 0,5 Promille. Der Freinsheimer durfte auch nicht mehr weiter fahren. Der PKW-Schlüssel wurde an die Beifahrerin ausgehändigt.