Neustadt: „Wasser in die Stadt“ – Aktuelle Arbeiten im Untergrund – Infobüro öffnet im August 2020

Neustadt an der Weinstraße – Das Projekt Wasser in die Stadt schreitet voran. Noch wird allerdings im Untergrund gearbeitet und es ist nicht viel sichtbar. Um die Wasserläufe betreiben zu können, musste zuerst die Zisterne gesetzt werden und diese an die Grundwasserdruckleitungen aus dem Klemmhof angeschlossen werden.

Beide Aufgaben waren nicht so leicht zu bewältigen, haben aber dank guter Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen der bauausführenden Firma und der Wartungsfirma vom Klemmhof reibungslos funktioniert.

Inzwischen sind im Bereich Hauptstraße bis Badstubengasse die Zuleitungen für Wasser, Strom und Beleuchtung fast vollständig verlegt, so dass im südlichen Randbereich mit dem Aufbau der Oberfläche begonnen werden kann.

Mit den Pflasterarbeiten soll ab Mitte August begonnen werden.

Vom 03.08. 2020 – 16.08.2020 ist die Baustelle wegen Betriebsurlaub der Baufirma nicht besetzt.

Für diesen Zeitraum wird ein provisorischer Fußweg in Form eines Schotterweges hergestellt, um die Verbindung Laustergasse/Hauptstraße und Badstubengasse/Kellereistraße zu gewährleisten.

Mit Wiederaufnahme der Bautätigkeiten in der 34. Kalenderwoche wird der Durchgang zurückgebaut.

Zeitgleich öffnet ab Montag, 17.08.2020, das neu eingerichtete „Wasser in die Stadt Info-Büro“ der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH (WEG) im Klemmhof-Erdgeschoss offiziell seine Türen. Immer montags und mittwochs sind von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt dazu eingeladen, im Info-Büro vorbeizuschauen und sich über das Projekt „Wasser in die Stadt“ zu informieren. An den beiden Vormittagen steht die städtische Bauleitung, an den Nachmittagen die WEG als Ansprechpartner zum Bauprojekt zur Verfügung.