Neustadt: Neue Fußgängerampel in Hambach montiert

Neustadt an der Weinstraße – Nachdem die „Fußgängerampel“ in Hambach, in Höhe Weinstraße 95, wegen einem defekten Steuergerät ausgefallen ist, wurde die Montage einer neuen Anlage beauftragt.

Die neue Anlage ging am 23.07.2020 in Betrieb und ist die modernste Anlage in Neustadt. Es kommt eine neue LED-Technik zum Einsatz, bei der die Signale nur noch einen Verbrauch von weniger als 2W haben und den zur Zeit höchsten Sicherheitsstandard „SIL 3“ erfüllen. Des Weiteren wurde eine Blindensignalisierung nachgerüstet und die Betriebszeiten auf den 24-Stunden-Betrieb umgestellt um zu jeder Tageszeit ein sicheres Queren der Straße zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieser energiesparenden Technik können rund 2.400 kW/h Strom pro Jahr eingespart werden.

Den Zuschlag für die Anlage hat eine Signalbaufirma aus Gaggenau erhalten und die Kosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro, die durch kurzfristig zugesagte Baumittel des LBM (Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz) gedeckt werden.