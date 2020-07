Heidelberg: Zwei 18-Jährige Fahrraddiebe nach Zeugenhinweis festgenommen – Besitzer gesucht

Heidelberg – Am Donnerstagmorgen kurz vor 1 Uhr meldete ein aufmerksamer

Zeuge, dass zwei Männer in der Bergheimer Straße ein an einem Zaun

angeschlossenes Fahrrad entwendet hätten und nun an der Haltestelle

„Römerstraße“ stehen würden. Durch zwei Streifen wurden die beiden 18-jährigen

Tatverdächtigen mit einem hellen Damenfahrrad angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. Beide Tatverdächtige waren alkoholisiert, Atemalkoholtest

ergaben Werte von über 1,6 und knapp 1,2 Promille. Das Fahrrad der Marke

McKenzie wurde sichergestellt. Die beiden Heranwachsenden wurden nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die

Eigentümerin des Fahrrads wird gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg-Altstadt: zwei junge Männer von Unbekannten zusammengeschlagen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt – Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei wegen

einer Schlägerei in der Heidelberger Altstadt alarmiert. Als die Beamten am

Jubiläumsplatz eintrafen, waren nur noch die beiden Geschädigten und mehrere

Zeugen vor Ort. Während einer der beiden nicht offensichtlich verletzt war,

blutete der 25-Jährige aus Mund und Nase. Daher wurde ein Rettungswagen

angefordert. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er mit

Nasenbeinfraktur sowie Verdacht auf Hüftprellung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Auch ein Schneidezahn war abgebrochen.

Nach Befragung von Zeugen und Geschädigten stellte sich der Fall folgendermaßen

dar: Gegen 1.45 Uhr seien die beiden Geschädigten auf eine Personengruppe von

fünf Männern getroffen, aus der heraus der 24-Jährige zunächst angerempelt und

schließlich tätlich angegriffen wurde. Als der 25-Jährige dem Opfer zu Hilfe

eilte, wurde er sogleich von einer unbekannten Person mehrfach gegen den Kopf

geschlagen, sodass er zu Boden fiel. Anschließend hätten sich vier Personen der

Gruppe in Richtung Alte Brücke entfernt, eine Person ging in Richtung

Bismarckplatz.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.