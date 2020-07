Mehrere Heuballen verloren

Kellenbach, B421

Am 30.07.2020, gegen 11.50 Uhr befuhr der 53jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Anhänger die B421 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Kellenbach. Aufgrund unzureichender Ladungssicherung verlor der Fahrer in einer Kurve zunächst zwei große Heuballen von der Ladefläche. Etwa einen Kilometer weiter rollte ein weiterer Heuballen auf die Bundesstraße. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn platzten die Heuballen auf und das Heu verteilte sich über einen Großteil der Fahrbahn. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer.

Als der Traktorfahrer seinen „Verlust“ merkte stellte er seinen Anhänger auf einem Parkplatz ab und fuhr zurück. Unter polizeilicher Aufsicht und Absicherung des fließenden Verkehrs räumte er zusammen mit einem weiteren Helfer die Fahrbahn wieder frei.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er wurde angehalten seine Ladung ordnungsgemäß gegen Herabfallen bzw. Verrutschen zu sichern.

Unfallflucht mit LKW

Stromberg

Am Donnerstag, 23.07.20, zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Stettiner Straße in Stromberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW wendete in einer Einfahrt und beschädigte dabei frisch verlegte Pflastersteine. Hinweise zu dem unfallflüchtigen LKW an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

LKW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Bad Kreuznach

Am Mittwochabend, 29.07.2020, gegen 23:00 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass auf der B41 ein Sattelzug in Richtung Bad Kreuznach in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Streife kann den beschriebenen LKW anschließend im Industriegebiet in Bad Kreuznach beim Abladen seiner Ladung feststellen. Ein im Rahmen der anschließenden Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 60-jährigen LKW-Fahrer einen stolzen Wert von 2,48 Promille. Daraufhin muss der LKW-Fahrer das Abladen seiner Güter abbrechen und die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort wird dem LKW-Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird von den Beamten beschlagnahmt. Der LKW-Fahrer muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Hochstetten-Dhaun

Am 29.08.20, um 21.30h teilt ein Zeuge telefonisch mit, dass zwei Jugendliche versuchen ein Schloss aufzubrechen, um ein Fahrrad zu entwenden. Das Fahrrad ist am Bahnhof in Hochstetten-Dhaun, Bahnsteig 1, abgestellt. Einer der Jugendlichen habe mit einem Stein auf das Schloss mehrfach geschlagen, bis dieses aufgebrochen ist. Die Jugendlichen wurden durch den Zeugen gestört und sind in Richtung Ortsteil Hochstetten weggelaufen. Vor Ort erscheinen zwei weitere Zeugen und geben an die flüchtigen Beschuldigten zu kennen, jedoch nur jeweils unter dem Vornamen. Der Haupttäter wird folgendermaßen beschrieben: ca.173cm groß; blonde kurze Haare; ca. 20Jahre alt; weiße Jogginghose; schwarze Weste mit Reißverschluss und blauer Kapuze

Unfall zwischen Lkw und Kleinbus

L 230 Simmertal

Am 28.07.20, gegen 16:00h kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 230 zwischen den Ortslagen Simmertal und Seesbach. Aufgrund der engen Fahrbahn kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Es entstand nur geringer Sachschaden. Beide Fahrzeugführer wurden verwarnt.