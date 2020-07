Kassel: Fußgänger findet Leiche im Kasseler Nordstadtpark

Kassel (ots) – Am Mittwochabend 29.07.2020 gegen 19:50 Uhr hat ein Fußgänger im Kasseler Nordstadtpark den Leichnam einer männlichen Person gefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Verstorbenen, der in einem zugewachsenen, kaum einsehbaren und nur schwer begehbaren Bereich des Parks lag, um den 78-jährigen Serafim G. aus Kassel, der seit dem

21. Mai 2020 vermisst wird.

Der Park liegt unweit des Kasseler Klinikums, in dem der Verstorbene Patient war. Er hatte sein Patientenzimmer am Tag seines Verschwindens unbemerkt verlassen war nicht zurückgekehrt.

Sowohl die Polizei als auch die Familie des Verstorbenen hatten daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert, die jedoch leider erfolglos verliefen.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen nach Angaben der ermittlungsführenden

Kasseler Kriminalpolizei nicht vor.

Zur Feststellung der Todesursache wird eine Obduktion des Leichnams angeregt.

Gestohlener Zigarettenautomat im Maisfeld gefunden – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen/Fritzlar (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gehebelt und zum Abtransport in einen dunklen Audi geladen. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Nur wenige Stunden später wurde der aufgebrochene Automat in einem Maisfeld an der

A 49 bei Fritzlar gefunden. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 02:30 Uhr in der Lilienthalstraße, gegenüber der Söhrestraße. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte ein Anwohner die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von den Dieben, bei denen es sich um zwei Männer gehandelt haben soll, bereits jede Spur.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter mitgebrachtes Werkzeug genutzt, um den Automaten von der Wand eines Imbisses zu hebeln. Nachdem sie ihre Beute in den dunklen Audi Kombi geladen hatten, fuhren sie in Richtung Bundesstraße davon.

An dem Pkw waren keine Kennzeichen angebracht, so der Zeuge.

Ein Jagdausübungsberechtigter fand den aufgebrochenen Automaten am heutigen Morgen, gegen 08:00 Uhr, in einem Maisfeld an der A 49, nahe des Fritzlarer Stadtteils Werkel.

Die durch ihn gerufenen Beamten der Polizeistation Fritzlar stellen den Automaten sicher.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts oder des Auffindeorts an der A 49 bei Fritzlar-Werkel verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter

Tel.: 0561-9100 zu melden.

