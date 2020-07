Polizei Eschwege

Handtaschendiebstahl in Bad Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch einer 72-jährigen Frau die Handtasche geklaut. Die Dame aus dem Wetteraukreis war in der Fußgängerzone von Bad Sooden-Allendorf unterwegs und hatte sich zwischenzeitlich im Außenbereich eines Gastronomiebetriebes in der Weinreihe aufgehalten und dabei ihre Handtasche auf einem Stuhl abgestellt. Die Frau vergaß die Tasche später dort und merkte das Fehlen der Tasche erst 1,5 Stunden später. Da war die Tasche aber nicht mehr auffindbar.

In der Tasche befanden sich u.a. diverse Ausweispapiere wie Führerschein, Reisepass u. Aufenthaltserlaubnis sowie ein Mobiltelefon, Bargeld und Kreditkarten.

Die Schadenshöhe des erlangten Diebesgutes wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise nimmt hier die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Kriminalpolizei in Eschwege ermittelt wegen Gewässerverunreinigung; Polizei sucht Zeugen

Wie der Polizei in Eschwege am gestrigen Mittwoch durch die Gemeinde Weißenborn angezeigt wurde, haben Unbekannte offenbar eine nicht näher bestimmbare Menge an Heizöl in das Abwassersystem der Gemeinde Weißenborn eingeleitet und dadurch eine Gewässerverunreinigung verursacht, die nun seitens der Kriminalpolizei in Eschwege strafrechtlich verfolgt wird.

Die Beamten der Polizei in Eschwege nahmen den Sachverhalt gestern Mittag gegen 12.05 Uhr auf

und haben im Rahmen der ersten Ermittlungen auch Gewässerproben entnommen.

Zum genauen Tatzeitraum ist noch nichts weiter bekannt.

Hinweise in dieser Sache erbittet die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Enkeltrick scheitert an aufmerksamer Seniorin

Am Mittwochmittag erhielt eine 81-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau gegen 13.30 Uhr einen Anruf von einer ihr unbekannten männliche Person die behauptete, ihr “Enkel” zu sein. Die Person gab vor, wegen eines Unfalls auf die Schnelle 30.000 Euro zu benötigen. Die Seniorin erkannte aber offenbar gleich, dass es sich um die Betrugsmasche des sog. “Enkeltricks” handelte und legte sofort auf.

Parkplatzkollision – Schuldfrage unklar

Gestern Morgen gegen 10.45 Uhr sind auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Wanfried In der Werraaue zwei Pkws kollidiert. Eine 70-Jährige Autofahrerin aus Wanfried wollte mit ihrem Pkw vom Parkplatz nach rechts in Richtung Ausfahrt abbiegen, ein 67-jähriger Autofahrer aus Geismar hatte seinerseits gerade den Parkplatz befahren und wollte die 70-Jährige geradeausfahrend passieren.

Als sich die Fahrwege der Verkehrsteilnehmer kreuzten, kam es zum Zusammenstoß. Über die Schuldfrage sind die Beteiligten sich uneinig, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

Auffahrunfall

Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr ist eine 59-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau in der Ortslage von Bischhausen auf der Landstraße in Richtung Oetmannshausen unterwegs gewesen und aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw mit Anhänger aufgefahren.

Dieser wurde von einem 68-Jährigen aus Oberdorla gefahren.

Als der 68-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die 59-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrzeuggespann auf. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 1.800 Euro.

Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren

Am gestrigen Mittwochnachmittag hat ein 50-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 14.50 Uhr beim Rückwärtsfahren mit seinem Pkw in der Schildgasse in Eschwege den Pkw eines 35-Jährigen aus Duderstadt übersehen, der mit seinem Fahrzeug aus dem Parkhaus der Schlossgalerie kam. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro.

Wildunfall

Ein Schaden von 400 Euro entstand am Auto einer 44-Jährigen aus Meißner, als diese am heutigen Donnerstagmorgen gegen 07.10 Uhr auf der Landesstraße L 3241 zwischen Weidenhausen und dem Weidenhäuser Kreuz mit einem Stück Wild kollidierte. Über Art und Verbleib des Tiers ist nichts bekannt.

