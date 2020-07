Frankfurt: 62-jähriger Mann verstorben – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Frankfurt-Höchst (ots)-(ne) – Am Sonntag 19.07.2020 ist ein 62-jähriger Mann im Treppenhaus seines Wohnhauses in der Gotenstraße tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Ehefrau des 62-Jährigen hatte ihren Mann am Sonntagmorgen 19.7.2020 regungslos im Treppenhaus des Einfamilienhauses gefunden. Der Mann wies eine Verletzung im Bereich des Hinterkopfes auf, die mutmaßlich auf ein Sturzgeschehen zurückzuführen sein könnte.

Zur weiteren Untersuchung der genauen Todesumstände hat die Kriminalpolizei Ermittlungen eingeleitet. Darüber hinaus kam es am Abend des 18.7.2020 gegen 20:45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen dem 62-Jährigen und einem unbekannten Radfahrer auf dem Gehweg in der Gotenstraße Höhe Hausnummer 27.

Die Polizei bittet daher diesen Radfahrer sich zu melden und sucht mögliche Zeugen, die an dem Abend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 069 – 755 51199.

Frankfurt: 31-Jährige von älterer Dame rassistisch beleidigt – Zeugen gesucht!

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Dienstag 28.07.2020 wurde eine 31-jährige Frau an der Hauptwache Opfer von rassistischen Beleidigungen durch eine 60-70jährige Frau. Die 31-Jährige befand sich gegen 14:00 Uhr mit ihren zwei Kindern im Bahnhof an der Hauptwache und beabsichtigte mit einem Kinderwagen in einem Aufzug von der B-Ebene in die dortige D-Ebene (Gleisbereich U1) zu fahren. Offenbar aufgrund des geringen Platzes begann eine ältere Frau, welche sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in dem Aufzug befand, mit der 31-Jährigen ein Streitgespräch.

Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung versuchte die ältere Frau die 31-Jährige aus den Aufzug zu schubsen, spuckte diese außerdem an und beleidigte sie rassistisch. Angekommen in der D-Ebene versuchte die 31-Jährige nun die ältere Dame am Weggehen zu hindern, wurde jedoch erneut von dieser geschubst. Im Anschluss schaffte es die Angreiferin zu flüchten.

Täterbeschreibung:

Weiblich, circa 60 bis 70 Jahre alt, circa 160 bis 165 cm groß, graue Haare, kräftige Statur, bekleidet mit gemusterter Bluse und dunkler Hose, benutzte einen Gehstock.

Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen können und / oder die Täterin kennen oder gesehen haben, wo diese hingegangen ist, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-53111 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2020 Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße August 2020 Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße August 2020 Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring August 2020 Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck August 2020 Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt: Autos aufgeknackt

Frankfurt-Niederursel/Praunheim (ots) – Bislang unbekannte Täter waren zwischen Dienstag 28.07.2020 und Mittwoch 29.07.2020 in den Stadtteilen Praunheim und Niederursel auf Diebestour und brachen gleich in mehrere Pkw ein. Die Fahrzeuge der Geschädigten parkten im genannten Zeitraum im öffentlichen Verkehrsraum, ein VW Tiguan befand sich im Muthesiusweg, zwei Pkw der Marke Audi standen auf dem Gerhart-Hauptmann-Ring.

Ohne auch nur einen Schaden zu verursachen, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in die Innenräume der verschlossenen Fahrzeuge und machten sich am Interieur zu schaffen. Aus einem Auto bauten sie das festeingebaute Navigationssystem aus, in den beiden anderen Fällen ließen sie die Fahrerairbags mitgehen.

An den Pkw entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 -11400 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Sportwagen aufgebrochen

Frankfurt-Riedberg (ots)-(dr) – Am frühen Donnerstagmorgen 30.07.2020 konnten im Stadtteil Riedberg drei Jugendliche festgenommen werden, welche zuvor mutmaßlich einen Sportwagen aufgebrochen haben. Gegen 04:20 Uhr rissen “Knackgeräusche” einen Anwohner in der Christiane-Vulpius-Straße aus dem Schlaf, der beim Blick auf die Straße zwei Personen beobachten konnte, welche wohl auf der Suche nach Wertsachen waren und den Innenraum eines abgestellten Porsche durchwühlten.

Als die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort erschien, sahen die Beamten vier Personen auf Fahrrädern davonfahren. Diese warfen ihre Räder nach kurzer Zeit weg, um weiter zu Fuß zu flüchten. Drei von ihnen, zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger, konnten im Bereich der Riedbergallee/Kätcheslachpark festgenommen werden. Der vierten Person gelang die Flucht.

Die Beamten stellten alle vier Fahrräder sicher sowie einen in der Nähe aufgefundenen Bolzenschneider. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durften die drei Festgenommenen wieder gehen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

