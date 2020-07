Audi A4 zerkratzt

Waldbrunn, Hausen, Waldstraße, 28.07.2020, 14.00 Uhr bis 29.07.2020, 09.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Hausen die Beifahrerseite eines geparkten Audi A4 zerkratzt. Das Auto war in der Waldstraße abgestellt und der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06131) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Fensterscheiben von Schule durch Steinwürfe beschädigt

Bad Camberg, Egerländer Straße, 28.07.2020, 16.00 Uhr bis 29.07.2020, 07.00 Uhr, (pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden zwei Fensterscheiben der Schule in der Egerländer Straße in Bad Camberg durch Steinwürfe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06131) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am heutigen Mittwoch gegen 16:00 Uhr befuhr eine 80jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Gemeinde Löhnberg mit ihrem Pkw Ford Ka die Landesstraße 3020, aus Richtung Löhnberg-Niedershausen kommend, in Fahrtrichtung Löhnberg. Als die Verkehrsteilnehmerin nach links auf den Zubringer der Bundesstraße 49 in Richtung Wetzlar abbiegen wollte, kollidierte sie mit ihrem Pkw mit einem entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer. Sowohl der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende 55jährige Motorradfahrer als auch die Fahrerin des Pkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt und stationär in umliegenden Krankenhäusern aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.