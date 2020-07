Handy aus der Hand gerissen und geschlagen, Wiesbaden, Schulberg, 29.07.2020, 21.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde einem 19-Jährigen in der Straße „Schulberg“ das Handy

entrissen. Die Tat, bei welcher der Geschädigte das Handy aus der Hand gerissen

bekam und einen Schlag gegen den Kopf erhielt, ereignete sich gegen 21.30 Uhr.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnten die verständigten

Polizisten den mutmaßlichen Räuber, einen 21-jährigen Bekannten des Opfers,

antreffen und festnehmen. Ursächlich für den Raub waren wohl vorangegangene

Unstimmigkeiten zwischen den beiden jungen Männern. Das geraubte Handy wurde

nahe des Tatortes in einem Gebüsch versteckt aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen

Diebstahl eingeleitet.

Auseinandersetzung auf dem Schlachthofgelände, Wiesbaden, Murnaustraße, 30.07.2020, 01.20 Uhr,

(pl)Auf dem Schlachthofgelände in der Murnaustraße kam es in der Nacht zum

Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei 19, 31 und 33 Jahre alten

Männern. Der 31-Jährige war gegen 01.20 Uhr auf der Grünfläche vor dem

Schlachthof mit einer Frau in einen Streit geraten. Als die Frau dann im Verlauf

des Streits immer mehr von ihrem Kontrahenten bedrängt worden sein soll, gingen

die beiden 19 und 33 Jahre alten Männer dazwischen und zogen den 31-Jährigen

weg. Im weiteren Verlauf entwickelte sich schließlich eine handfeste

Auseinandersetzung, bei welcher Schläge und Tritte ausgeteilt wurden. Hierbei

wurde der 31-Jährige verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beteiligten müssen sich nun wegen der wechselseitigen Körperverletzung

verantworten.

Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld, Wiesbaden, Nettelbeckstraße, 29.07.2020, 13.00 Uhr bis 14.15 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochnachmittag waren in der Nettelbeckstraße zwei Trickdiebe

unterwegs, welche aus der Wohnung einer Seniorin Schmuckstücke und Bargeld

entwendeten. Ein Mann und eineFrau mittleren Alters klingelten gegen 13.00 Uhr

an der Tür der Geschädigten und erzählten die Geschichte vom Wasserschaden in

der Wohnung. Diesem müsse natürlich auf den Grund gegangen werden. Im weiteren

Verlauf wurde die Mieterin von dem etwa 50 Jahre alten Mann für mehrere Minuten

geschickt abgelenkt, so dass die Komplizin unbemerkt die Wohnung nach

Wertgegenständen durchsuchen und das Diebesgut an sich nehmen konnte. Der Täter

soll ca. 50 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine grüne

Weste getragen haben. Der Mann habe schlechtes Deutsch gesprochen und nicht sehr

professionell ausgesehen. Die Begleiterin sei etwa 40 Jahre alt sowie

dunkelhaarig gewesen und habe ein schlichtes Kleid getragen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Bürogebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Adolfsallee, 28.07.2020, 20.00 Uhr bis 29.07.2020, 07.00 Uhr,

(pl)Ein Bürogebäude in der Adolfsallee wurde in der Nacht zum Mittwoch von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus des

Gebäudes, hebelten mehrere Zugangstüren auf und durchsuchten die Büroraume nach

Wertgegenständen. Über mögliches Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Felgendiebe unterwegs, Wiesbaden-Nordenstadt, Pommernstraße, 28.07.2020, 12.00 Uhr bis 29.07.2020, 10.00 Uhr,

(pl)In Nordenstadt waren zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag

Felgendiebe unterwegs, welche es auf die Reifen eines Mercedes abgesehen hatten.

Die Diebe schlugen in der Pommernstraße zu und montierten die beiden rechten

Reifen inklusive der Felgen von dem betroffenen Pkw ab. Beim Abmontieren des

hinteren, linken Reifens wurden die Täter vermutlich gestört und ergriffen die

Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu

melden.

Garagenabteile aufgehebelt, Wiesbaden-Schierstein, Krembergstraße, 28.07.2020, 21.00 Uhr bis 29.07.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in einer

Garage in der Krembergstraße in Schierstein mehrere Abteile auf und ließen

hieraus unter anderem Getränke, eine Autobatterie, ein Ladegerät sowie eine Axt

mitgehen. Der durch die Einbrecher entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert

Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Autofahrerin schwer verletzt, Hohenstein, Bleidenstadt, Kreisstraße 700, 29.07.2020, 16.05 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde eine 69-jährige Autofahrerin bei einem Unfall

auf der K 700 bei Bleidenstadt schwer verletzt. Die 69-Jährige kam gegen 16.00

Uhr mit ihrem Fiat 500 nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw dann

überschlug und im Straßengraben zum Stillstand kam. Die Verletzte wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und der total beschädigte Unfallwagen

abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Auf der Autobahn gewendet, Idstein, Bundesautobahn 3, 29.07.2020, 04.25 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochmorgen hat der 22-jährige Fahrer eines Klein-Lkw mitten

auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg ein

Wendemanöver durchgeführt, um dann mit seinem Opel Movano entgegengesetzt der

Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Der Falschfahrer wurde der

Polizei gegen 04.25 Uhr von Verkehrsteilnehmern gemeldet. Als die Beamten

daraufhin vor Ort fuhren, konnten sie das beschriebene Fahrzeug entgegen der

Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen stehend antreffen. Die Hecktüren des Opels

waren geöffnet und daran „angedockt“ stand auf dem Seitenstreifen ein weiterer

Klein-Lkw Die beiden Fahrer waren gerade damit beschäftigt Boxen von dem einen

ins andere Fahrzeug umzuladen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass

Fahrer des zweiten Lkw aufgrund einer Panne stehengeblieben war und der

22-jährige Kollege die Ladung des Pannenfahrzeugs übernehmen wollte.

Glücklicherweise kam es bei dem Wendemanöver zu keinem Zusammenstoß. Allerdings

musste ein Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gegen den

22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet und er musste seinen Führerschein abgeben.

Unfall mit beteiligtem Streifenwagen, Bundesautobahn 3, zwischen Idstein und Niedernhausen, 30.07.2020, gg. 10.00 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3, an dem auch ein

Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden beteiligt war, sind heute

Vormittag zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die beiden Beamten waren

mit ihrem BMW auf der linken Spur in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. unterwegs.

Aufgrund eines ungesicherten Pannenfahrzeugs auf dem Standstreifen beabsichtigte

der Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, um im weiteren Verlauf

das Pannenfahrzeug abzusichern. In diesem Moment verringerte ein auf dem

mittleren Fahrstreifen vorausfahrender 67-Jähriger seine Geschwindigkeit und der

Streifenwagen fuhr auf das Heck das VW auf. Ein ebenfalls auf dem mittleren

Fahrstreifen nachfolgender 36-jähriger Autofahrer konnte seinen BMW nicht mehr

rechtzeitig zum Stehen bringen und stieß gegen das Heck des Streifenwagens. Der

bei dem Auffahrunfall entstandene Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung

zufolge mindestens 45.000 Euro.