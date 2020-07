Waghäusel – Versuchtes Tötungsdelikt – 2 Asylbewerber in Haft – Tat ohne erkennbaren Grund

Waghäusel – Im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt am Bahnhof Waghäusel am vergangenen Dienstag konnte das Kriminalkommissariat Bruchsal zwei

Tatverdächtige ermitteln und am Mittwoch in einer Gemeinschaftsunterkunft für

Asylbewerber vorläufig festnehmen.

Sie wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Tatverdächtige – ein aus Syrien stammendes Bruderpaar im Alter von 22 und 25 Jahren – die Untersuchungshaft angeordnet hat.

Der 25-Jährige soll das 54-jährige Opfer ohne erkennbaren Grund körperlich

angegriffen und in das Gleisbett gezogen sowie in der Folge am Versuch gehindert

haben, das Gleisbett wieder zu verlassen. Der 22-Jährige soll währenddessen den

Tatort abgesichert und die Tat auf diese Weise gefördert haben.

Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die Ermittler aufgrund von Zeugenangaben

in Verbindung mit einer Polizeikontrolle im Rahmen der eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die

Ermittlungsbehörden den Tatverdacht weiter erhärten.

Das 54 Jahre alte Opfer befindet sich inzwischen auf dem Wege der Besserung und

ist vernehmungsfähig. Der Mann gab an, ohne erkennbaren Grund unvermittelt

angegriffen worden zu sein.