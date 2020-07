Germersheim: Generalleutnant Markus Laubenthal auf Truppenbesuch beim Luftwaffenausbildungsbataillon

Germersheim – Der Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Generalleutnant Markus Laubenthal besuchte am 30. Juli 2020, das Luftwaffenausbildungsbataillon in Germersheim um sich einen Eindruck über seine unterstellten Truppenteile zu verschaffen.

In seiner Funktion als Stellvertreter des Generalinspekteurs ist Generalleutnant Laubenthal zugleich Beauftragter für Reservisten- und für Veteranenangelegenheiten sowie Beauftragter für Landes- und Bündnisverteidigung. Laubenthal trat 1982 als Wehrpflichtiger beim Panzerbataillon 33 in Neustadt am Rübenberge in die Bundeswehr ein. Der gebürtige Aachener ist seit 2020 ständiger Vertreter des Generalinspekteurs und vertritt diesen bei dessen Abwesenheit, wie auch am 30.07.2020 beim Luftwaffenausbildungsbataillon der Fall.

Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Peter Eckert, meldete dem Stellvertretenden Generalinspekteur das Bataillon bei dessen Ankunft und hieß ihn auf das herzlichste Willkommen.

Bei dem folgenden Office Call mit Verbandsbriefing, trug sich General Laubenthal gerne in das Gästebuch des Verbandes ein.

Neben Schulschießen und schießbegleitender Ausbildung auf der Standortschießanlage, war die anschließende Besichtigung eines Unterkunftsgebäudes der Grundausbildung sowie die am Standort getroffenen Maßnahmen zur wirksamen Begegnung der gegenwärtigen pandemischen Risiken unter Fortführung der Ausbildungsaufträge des Luftwaffenausbildungsbataillons ein weiterer wichtiger Programmpunkt während des Truppenbesuches des Stellvertretenden Generalinspekteurs.

Bei den nachfolgenden Gesprächsrunden mit den Kompaniechefs und den Kompaniefeldwebeln der Einheiten sowie mit den Beteiligungsgremien und Vertrauenspersonen des Bataillons, nutzte der General die Gelegenheit zum offenen Dialog mit den Angehörigen des Bataillons.

Nach dem Abschlussgespräch mit dem Kommandeur, bedankte sich General Laubenthal für den aus seiner Sicht sehr guten Truppenbesuch und wünschte Oberstleutnant Eckert und dem Verband weiterhin alles Gute und Gesundheit.