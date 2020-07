Hessen: Ausbildung ungedienter Anwärter für Reserve der Bundeswehr

Wiesbaden – Das Landeskommando Hessen, unterstützt durch die Landesgruppe Hessen im Reservistenverband, bietet im Jahr 2021 erneut eine Ausbildung ungedienter Anwärterinnen und Anwärter für den Einstieg in die Reserve der Bundeswehr an.

In der Ausbildung wird es um die Erlangung allgemeinmilitärischer Grundfähigkeiten wie z. B. Wehrrecht, den Umgang mit Waffen, Leben im Felde, Formaldienst, Wach- und Sicherungsaufgaben, ABC- und Sanitätsausbildung gehen.

Wer wird gesucht?

Frauen und Männer, die nicht in der Bundeswehr gedient haben, über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen und nicht älter als 65 Jahre sind

Körperlich belastbare, aktive, gesunde und motivierte Personen

Was wird erwartet?

eine positive Einstellung zur Bundeswehr

keinen bestimmten Bildungsabschluss beziehungsweise Beruf

Was wird geboten?

Zusammenhalt und Kameradschaft

Weiterbildungen, Übungen, Schießveranstaltungen

Mitwirken als Kompanieangehöriger im Heimatschutz

Nutzen der beruflichen Qualifikation im Dienst und in der Karriere als Reservistin/Reservist

adäquate Vergütung, keine Belastung für Arbeitgeber

Wie funktioniert das?

Bewerbung

Eignungsfeststellung (Gesundheitscheck und einfache Sicherheitsüberprüfung)

Ausbildung durch qualifizierte Ausbilder

Wann geht’s los?

im IV. Quartal 2020 mit zwei Infoveranstaltungen

Ausbildungsbeginn ist Anfang 2021

Wie und wie lange?

flexible, modulare Ausbildung

ca. 15 Ausbildungstage plus Selbststudium

praktische Ausbildung: 3 Wochenendmodule plus eine Woche Übungsplatz

die Module 1-3 werden jeweils mit zwei Terminen angeboten

Abschluss bis Sommer 2021

Wissenswertes und Wie geht’s weiter?

Reservist/Reservistin sein bedeutet auch Selbstverpflichtung > „Feierliches Gelöbnis“ ist Pflicht

Die Ausbildung Ungedienter ist Teil der neuen Strategie für die Reserve

FAQ-Stellen Landeskommando und Landesgruppe Hessen

Nach der Grundausbildung ist weiterführende Ausbildung möglich und erwünscht

Karriere in der Reserve durch Anerkennung zivilberuflicher Qualifikation

Sie sind interessiert und möchten an der Ausbildung Ungedienter teilnehmen? Dann wenden Sie sich bis 28. August unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail und Telefonnummer an lkdoheungediente@bundeswehr.org.