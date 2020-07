B 10: Vollsperrung bei Pirmasens wegen Verkehrsunfall

Pirmasens – Aufgrund eines Verkehrsunfalls am 29. Juli 2020, bei dem ein Kran auf der B 10 an einer Brücke hängen geblieben ist, wird die B 10 im Bereich Pirmasens in beiden Fahrtrichtungen ab sofort bis auf Weiteres für den Verkehr voll gesperrt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Vollsperrung ca. eine Woche andauern wird.

Die Umleitung erfolgt über die B 270 in Richtung Biebermühle – L 477 – A 62 und umgekehrt.

Die Vollsperrung ist erforderlich, um die über die B 10 reichende Fußgängerüberführung, die bei dem Unfall erheblich beschädigt wurde, auf ihre Standfestigkeit zu überprüfen.

Sobald die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann, werden wir darüber informieren.

Der LBM Kaiserslautern bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.