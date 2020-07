Darmstadt

Verkehrskontrollen – 94 Geschwindigkeitsmessungen

Darmstadt-Eberstadt/Jugenheim (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt führten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwoch 29.7.2020 Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 3 und auf der Landesstraße 3103 durch. Im Vordergrund der Kontrollen standen Geschwindigkeitsmessungen, Überprüfung von Fahrzeugen sowie das präventive Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern.

Auf der Bundesstraße 3 bei der Kreuzung Karlsruher Straße, Rüdesheimer Straße kontrollierten die Ordnungshüter insgesamt 18 Fahrzeuge. Hierbei stellten die Beamten unter anderem vereinzelte Verstöße in Zusammenhang mit fehlenden Umweltplaketten fest.

In den Mittagsstunden führten die eingesetzten Beamten auf der Landesstraße 3103, in Höhe Jugenheim, Geschwindigkeitsmessungen durch. Von insgesamt 94 durchgeführten Messungen kam es lediglich zu sechs Verstößen, bei denen die Wagenlenker zu schnell unterwegs waren.

Im Rahmen der Kontrollen wurden präventive Gespräche unter anderem mit Motorradfahrern geführt und auf mögliche Gefahren bei Geschwindigkeitsüberschreitungen hingewiesen.

Bei den Kontrollen der Motorräder hatten die Beamten nichts zu beanstanden.

Die Kontrollmaßnahmen wurden gegen 15.15 Uhr beendet.

Groß-Gerau

Plantage mit über 90 Marihuanapflanzen im Keller

Kelsterbach (ots) – Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stießen Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Dienstagnachmittag 28.07.22020 im Keller eines Wohnhauses in der Gartenstraße auf eine Marihuana-Plantage. Insgesamt 93 Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 1,20 Meter wurden beschlagnahmt.

Daneben fanden die Ordnungshüter bei der Durchsuchung unter anderem auch etwa 150 Gramm Marihuana, 12 Extasypillen und geringe Mengen Haschisch. Sichergestellt wurden von der Polizei zudem eine Machete, ein Butterflymesser sowie eine Gaspistole.

Ein Tatverdacht richtet sich in diesem Zusammenhang gegen einen 39 Jahre alten Mann. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wohnmobil überschlägt sich – Unfall mit mehreren Verletzten

Gernsheim/A67 (ots) – Am Mittwochmittag 29.7.2020 gegen 14.05 Uhr kam es auf der Autobahn 67 in Fahrtrichtung Darmstadt auf Höhe der Anschlussstelle Gernsheim zu einem Unfall, bei dem sich ein Wohnmobil überschlagen hat.

Die 50-jährige Fahrerin aus dem Kreis Braunschweig verlor nach derzeitigem Kenntnisstand die Kontrolle über das graue Wohnmobil, als ein Vorderreifen platzte. Im Anschluss kam das Mobil von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich daraufhin.

Die 50-Jährige und ihre Mitfahrer, ein ebenfalls 50-Jähriger und ein 9-jähriges Mädchen, wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall verletzte sich auch der mitgeführte Hund, um den sich im Anschluss ein Tierarzt kümmerte.

Am Fahrzeug und an der Leiplanke entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die rechte Spur sowie die Auffahrt zur Anschlussstelle Gernsheim mussten zwischenzeitlich gesperrt werden. In diesem Bereich kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 29.07.2020 gegen 18.40 Uhr ereignete sich in der Hugenottenstraße in Walldorf ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beteiligten Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Laut Zeuge handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine schwarze Mercedes-Limousine, die im Bereich der rechten Seite einen deutlichen Streifschaden hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Unfall mit vier Fahrzeugen – Mehrere verletzte Personen

Rüsselsheim/A60 (ots) – Am Mittwochnachmittag 29.7.2020 gegen 17.00 Uhr, kam es auf der Autobahn 60 bei Rüsselsheim in Fahrtrichtung Frankfurt auf der linken Spur zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und fünf zum Teil schwerverletzten Personen.

Der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den grauen Skoda eines 53-jährigen Frankfurters auf, der wiederum auf den davor fahrenden Mercedes eines 27-jährigen Aacheners aufgeschoben wurde. Der 36-Jährige geriet im Anschluss mit seinem Kleintransporter ins Schleudern und stieß zunächst links mit der Schutzplanke und dann mit dem blauen Skoda eines 71-jährigen Mainzers zusammen. Alle Wagenlenker sowie der Beifahrer im Kleintransporter wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der nach derzeitigem Kenntnisstand schwerverletzte 53-Jährige konnte von der Feuerwehr unter großem Aufwand aus dem grauen Skoda befreit werden. Durch den Unfall entstand nach ersten vorsichtigen Schätzungen insgesamt ein Schaden über 40.000 Euro. Alle involvierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es traten Betriebsstoffe aus und die Fahrbahn musste gereinigt werden.

Bis zur Räumung der Unfallstelle blieb die Autobahn teilgesperrt, der Verkehr konnte nur einspurig vorbeifließen. Hierbei bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.

Kreis Bergstraße

Kriminelle gehen leer aus – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Kriminelle gingen nach einem Einbruch in der Neuhofstaße in der Nacht zum Donnerstag 30.7.2020 leer aus.

Nachdem sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Gelände verschafften, schauten sie sich in der dortigen Gartenlaube nach möglicher Beute um. Hierbei durchwühlten sie mehrere Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten nichts und flüchteten im Anschluss.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweis unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Die Beifahrerscheibe eines in der Hauptstraße Süd in Unter-Schönmattenwag geparkten Renault, schlugen Unbekannte am Mittwochabend (29.07.), in der Zeit zwischen 22.00 und 22.45 Uhr ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginnenraum nichts.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Ehrung für 10 Jahre Freiwilliger Polizeidienst

Lampertheim (ots) – Für ihren konstanten und zuverlässigen Einsatz in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen überreichte der Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Matthias Seltenreich, am Freitag (24.07.) Herrn Jean-Pierre Dupin und Frau Marion Toldrian die Jubiläumsurkunden für 10 Jahre Freiwilliger Polizeidienst.

Beide gehören dem 14-köpfigen Team des Freiwilligen Polizeidienstes an, das seit 2006 in Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim tätig ist. Die freiwillige Polizeihelfer zeigen Präsenz, beobachten und melden Vorfälle und unterstützen damit Polizei und Ordnungsbehörden.

Neben dem Stationsleiter war deshalb auch der Leiter des Fachdienstes für Ordnung und Sicherheit bei der Stadt Lampertheim, Herr Müller, anwesend. Zusammen mit der Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Wegerle, ist er zuständig für die Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes. Beide schlossen sich den Glückwünschen an und bestätigten, dass mit den ehrenamtlichen Engagements die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gestärkt wird.

Frau Toldrian und Herr Dupin bestätigten, dass ihnen die Arbeit und der Kontakt mit den Bürgern sehr viel Spaß macht. “Es ist toll mit den Menschen zu sprechen, sich Zeit dafür zu nehmen und somit auch die kleinen Probleme und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger an die Ordnungsbehörden weiter zu geben”.

Der Freiwillige Polizeidienst ist einer der Bausteine für die Initiative KOMPASS, dem “KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel” des Landes Hessen, der Lampertheim bereits im September 2018 beigetreten ist.

Zeugen nach Unfall auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums gesucht

Viernheim (ots) – Am Dienstag 28.07.2020 zwischen 14:30-16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi Q3, der auf dem Parkplatz P2 des Rhein-Neckar-Zentrums parkte. Beim Ein- oder Ausparken wurde der hintere Kotflügel des Q3 beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lamperthiem-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht Heidelberger Straße, 64625 Bensheim

Bensheim (ots) – Am Mittwoch 29.07.2020 gegen 22:40 Uhr befuhr ein grüner Roller mit zwei Personen besetzt, die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Heppenheim. Der Fahrer des Rollers kollidierte aus bislang unbekannten Gründen, mit einem dort parkenden Fahrzeug.

Indessen Folge stürzten der Fahrer und sein Sozius zu Boden. Im Anschluss entfernten sich die Beteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 1.500 Euro beziffert.

Bei Informationen oder Hinweise, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer: 06251/84680 oder per Mail: pst.bensheim.vuf.ppsh@polizei.hessen.de

