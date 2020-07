Fußgänger angespuckt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 29.07.2020 gegen 20:30 Uhr war ein 31-jähriger zu Fuß in der Erzberger Straße in Höhe des südlichen Teils des Ebertparks unterwegs. Ein Fahrradfahrer, der ihm langsam entgegengekommen sei, habe ihn gezielt angespuckt. Der 31-Jährige habe starken Ekel empfunden.

Warum der Fahrradfahrer den Fußgänger angespuckt hat, ist bislang unklar. Der Fahrradfahrer fuhr anschließend schnell davon.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 35-45 Jahre alt, schlank, ca. 1,80-1,90 m groß, Glatze, trug eine schwarze Sonnenbrille und ein blaues Funktionsshirt und war mit einem hellen Fahrrad unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrradfahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 29.07.2020 gegen 17:30 Uhr kam es an der Kreuzung Rohrlachstraße / Schanzstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer habe die Vorfahrt eines 27-jährigen Autofahrers missachtet und so den Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Dem 21-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Scheibe beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 28.07.2020, 20 Uhr und dem 29.07.2020, 9 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Glastür einer Fahrschule in der Saarlandstraße. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Reifen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 28.07.2020, 20:30 Uhr und dem 29.07.2020, 14:00 Uhr, wurden in der Dammstraße alle vier Reifen sowie Felgen eines Mercedes abgeschraubt und gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firmengelände

Ludwigshafen (ots) – Im Torfstecherring verschafften sich bislang Unbekannte zwischen dem 28.07.2020, 16:45 Uhr und dem 29.07.2020, 06:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände eines Montagebauers. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.