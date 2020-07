Roschbach: Brand im Keller

(ots) – Am Mittwoch 29.07.2020 gegen 19:30 Uhr wurde ein Kellerbrand in Roschbach gemeldet. Es stellte sich heraus, dass offenbar ein PC im Keller des Einfamilienhauses aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Die Hausbewohner waren durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden und verließen das Haus.

Ein Familienmitglied, das den brennenden PC vor Verlassen des Hauses mit einem Feuerlöscher löschen konnte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation medizinischer Versorgung zugeführt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Der PC selbst und ein Bürostuhl, auf den das Feuer übergegriffen hatte, wurden bei dem Brand beschädigt. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehren der VG Edenkoben und der Rettungsdienst im Einsatz.

Weißer Mercedes gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Karl-Popp-Straße, kam es am 29.07.2020 gegen 12:00 Uhr, beim Ausparken zu einer Fahrzeugberührung. Der Fahrer eines geparkten gelben VW Multivan mit MTK-Kennzeichen, stellte im Anschluss einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Die Fahrerin eines weißen Mercedes, eine ältere Frau mit weißen Haaren und Brille, hatte den neben sich geparkten Multivan offenbar gestreift.

Zeugen, insbesondere die Fahrerin des weißen Mercedes, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.