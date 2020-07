Neustadt: Stadtarchiv macht Sommerpause – Stadtmuseum bis Ende September 2020 noch geschlossen

Neustadt an der Weinstraße – Das Stadtarchiv Neustadt an der Weinstraße macht in der Zeit von Dienstag, 4. August, bis Donnerstag, 27. August 2020, Sommerpause. Ab Dienstag, 1. September, ist das Archiv wieder wie gewohnt dienstags und donnerstags für den Publikumsverkehr geöffnet.

Der Besuch ist auch nach der Sommerpause nur nach Voranmeldung möglich, möglich per E-Mail an stadtarchiv@neustadt.eu oder per Telefon 06321/855-1385.

Das Stadtmuseum Villa Böhm bleibt wegen der noch andauernden Parksanierung bis einschließlich 30. September 2020 geschlossen.