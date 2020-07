Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Mehrere Verkehrsverstöße im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 28.07.2020 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der ersten Kontrollstelle in der Amalienstraße benutzten zwei Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und fünf Fahrzeugführer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Im Anschluss wurde in der Wolfsburgstraße in Höhe des dortigen Spielplatzes eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Anders sah es in der Sauterstraße aus, hier wurden acht Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechend verwarnt. Ein Fahrzeugführer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei einer abschließenden Geschwindigkeitskontrolle in der Villenstraße hielt sich ein/e Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Grünstadt: Fremder im Haus

Grünstadt, Kreuzerweg – 28.07.2020, 12:30 Uhr (ots) – Wegen der sommerlichen Temperaturen hatte ein 84-Jähriger Fenster und Türen seines Anwesens im Kreuzerweg weit offen – auch die Haustür. Nach seinen Angaben stand plötzlich ein fremder Mann im Wohnzimmer. Dieser interessierte sich angeblich für „alte Sachen“ für den Flohmarkt. Der Täter wollte dann auch verschiedene Gegenstände für 200 Euro kaufen, aber erst heute zahlen und abholen. Als der Fremde weg war, stellte der Geschädigte fest, dass seine Bankkarte und 500 Euro Bargeld entwendet wurden. Da der Geschädigte nicht mehr gut sieht, konnte er nur eine ungenaue Personenbeschreibung abgeben. Der Täter soll ca. 155-160 cm groß gewesen sein, kräftig (dicker Bauch), Alter ca. 45 Jahre. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht wurde auch anderweitig nach Flohmarktartikeln gefragt. Info bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120.

Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.07.2020 wurde im Zeitraum von 09:00 bis 11:00 Uhr durch eine Gruppe von Beamten in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim/Sand eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser mussten 7 Fahrzeugführer wegen nicht oder nicht vorschriftsmäßig angelegten Sicherheitsgurtes beanstandet werden. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einer weiteren Kontrolle im Bereich der Herxheimer Straße in Freinsheim kam es hingegen zu keinerlei Beanstandungen – alle kontrollierten Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich.

Bad Dürkheim: Fahrraddiebe am Bahnhof

Bad Dürkheim (ots) – Im Tagesverlauf des 28.07.2020 kam am Bad Dürkheimer Bahnhof zu zwei Diebstählen dort ordnungsgemäß gesichert abgestellter, hochwertiger Fahrräder.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den / die Täter vor – Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.